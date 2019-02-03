港鐵沙中線偷工減料豆腐渣工程醜聞，從最初的臭屎密冚，到愈揭愈多，臭氣熏天，其咎在誰？不同承建商互相推諉，港鐵高層則自招被「蒙在鼓裏」，至於職司監督的政府運房局局長陳帆竟說看報後才知情，他由「不知不覺」到「後知後覺」，是不是一種進步呢？特區政府率多這種顢頇無能的問責官員，他們可以每月坐以待「幣」不必問責，那麼港人是不是只能啞忍，然後坐以待「斃」呢？



世上最貴的鐵路港鐵沙中線，建造期間被揭發剪短鋼筋、鄰近建築物沉降超標，以及建造部分結構時出錯，牽涉多個興建中的車站，包括會展站、紅磡站及土瓜灣站，其中紅磡站情況最嚴重，特區政府於去年六月十二日宣布成立「沙中線紅磡站獨立調查委員會」，調查紅磡站月台施工的問題。行政長官林鄭月娥委任前終審法院非常任法官夏正民擔任委員會主席，獨立調查委員會已於去年十月二十二日展開聆訊，預計二○一九年二月廿八日完成所有作供。然而，「名不正，言不順；言不順，事不成」，「沙中線紅磡站獨立調查委員會」應該易名為「沙中線偷工減料豆腐渣工程獨立調查委員會」，因為出事的不只是紅磡站工程，還有會展站、土瓜灣站，甚至其他車站。



立法會鐵路事宜小組委員會日前開會討論事件，港鐵高層自爆紅磡站三個相連工程欠缺的「檢查及測量申請表格」多達三百五十張，比例高達六成二，當中北面連接隧道欠缺表格的比例，更較政府公布的四成暴增至七成三後，又發現原來會展站也有相同問題。愈揭愈多，愈描愈黑，這已不只是港鐵和政府監管不力的問題，甚至會是一起牽涉利益輸送的貪腐弊案。曾自言「做特首好輕鬆」的林鄭表示，這三個工程出現施工紀錄缺失、未經當局同意改動工程，港鐵至今未能向路政署全面交代，由於新問題與紅磡站擴建部分連續牆和月台層板工程同屬一個工程合約，因此她提出納入獨立調查委員會的調查範圍。她又強調，對港鐵在監管工程上出現相當錯失，感到十分遺憾和失望。



既然林鄭「一錘定音」：「沙中線豆腐渣工程醜聞，是由於港鐵監管工程出現相當錯失，責任完全不在政府」，那麼獨立調查委員會可以解散，港鐵立即由運房局接管，陳帆兼任港鐵主席；至於工程造假，陳帆既說牽涉詐騙，已轉交執法部門處理，那就好了，諸事大吉，「沙中線事件」可以畫上句號。特區政府的主要官員可以一如舊貫「只有升官發財，沒有問責下台」，笑罵由人，坐以待「幣」，「好官我自為之」；而林鄭自然「度月如日」，日日「輕輕鬆鬆做特首」！