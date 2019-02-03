「全球品牌價值五百強報告」早前出爐，亞馬遜、蘋果和谷歌稱霸三甲，結果並不令人意外，惟值得注意的是，中國品牌共有七十七家上榜，總值首次突破一萬億美元大關。當中備受矚目的華為由去年廿五位跳升至十二位，品牌價值較去年暴增超過六成三。



由此可見，中國品牌增長速度驚人，已到了世界不敢不正視的地步。華為三年前才首次上榜，當時排名四十七，之後連年跳升，尤以5G通訊技術最為領跑全球。所謂樹大招風，美國向來視5G技術等同國家安全，華為被美國盯上，也就不足為奇。



事實上，美國要全方位遏止中國崛起，已到了無所不用其極的地步，前美國國防部長馬蒂斯離職前再三告誡美國要提防中國；大鱷索羅斯公開點名習近平領導的中國是「開放社會最危險的敵人」，類似的敵我論調不勝枚舉，可見老美壓根兒不信「太平洋之大，能容下中美兩國」這一套。



而剛在華盛頓結束的中美貿易高級別磋商，美國向中國開列「七大指令」，包括要求中方打擊強制技術轉讓、完善知識產權保護、減少貿易赤字和貿易壁壘等，擺明以「公平貿易」為幌子，提高美國優勢，甚至以「反補貼」為由要求中國改變產業政策，放棄「中國製造2025」，令中國永遠無法向科技大國轉型。至於起訴孟晚舟更見用心險惡，藉「人質外交」牽制北京的用意彰彰明甚。同樣地，美艦隔三差五就在台灣海峽耀武揚威，「台灣牌」愈打愈肆無忌憚，說中國陷入四面楚歌的境地也不誇張。



很明顯，中國已到了最危險的時候，繼續忍讓，中國夢便會淪為黃粱一夢。說到底，狹路相逢勇者勝，美國雖強，但未必強到不能倒，特朗普連對付北韓都如老鼠拉龜，證明骨子裏欺軟怕硬。中國要贏這場國運之戰，只能咬緊牙關，戒掉恐洋懼外的心癮，除此以外，別無選擇。