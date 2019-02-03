去年底美國華爾街股市大瀉，從高峰下跌約百分之二十，傳統智慧認為，指數跌兩成代表熊市已臨，故評論界一片風聲鶴唳，說美利堅的經濟正由盛轉衰。而親中者則更喜上眉梢，奔走相告，說中美兩國貿易戰，我軍戰術得宜，敵方已呈敗軍之象，一定會盡快與我方講和。



聽了這等論調，不懂的人會嚇死，懂的人會笑死，市場真有這般易看，股市又怎會叫做英雄塚？其時，本欄便曾力數其說之謬：第一，下跌兩成就進入熊市是傳統說法，但不代表一定對，須得因時因地而異，今次美股雖曾跌兩成，卻沒有牛去熊來的迹象。第二，股市有時是實體經濟的寒暑表，有時卻不是，就算經濟轉差，不表示股價一定要跌。第三，何況美國經濟也沒有出現明顯轉差信號，升市中的適當調整是自然現象，單憑中美貿易戰的影響，亦遠不足以拖低美股兩成，更遑論將華爾街推入熊市。



如今事隔一個多月，你看美國道瓊斯指數處於甚麼水平？早已悄悄重上二萬五千點，只比歷史最高位相差幾個百分點。你說這是熊市嗎？你見過世界上有如此疲弱、窩囊的熊嗎？美股其實並未進入逆向周期，只是因牛市已延續近十年，升勢過急，要作中段回調而已。



本欄不下於五、六次引述過股神巴菲特的說法，他說無論誰當總統，美國經濟和股市的上升勢頭不會改變，而中美兩國領導是世界上最聰明的人，不會長期去打一場兩敗俱傷的貿易戰。老人家的高見，我不厭其煩地重複申述，主要原因是這年頭不容易有如股神般自信與睿智的人，不少評論者都是好市時唱好，壞市時說壞，經常錯判問題，要打倒昨日之我。旁人若聽信這些所謂「專家」之言，往往只會給左摑一巴掌，右摑一巴掌。有智慧的人看事物，選定方向，是不必經常因時勢而更改的。