港鐵沙中線紅磡站工程醜聞愈爆愈有，且愈爆愈曲折離奇；正當調查委員會聆訊接近尾聲時，造價逼近千億元的沙中線，貴到噴汁又遺下大堆爛攤子，恐怕叫多個女媧來煉石都難補！繼被揭胡亂剪短鋼筋後，最新爆出三處地方施工紀錄不齊全。



港鐵常務總監金澤培日前於立法會會議交代施工紀錄的最新進展，首度披露三個位置的施工紀錄，應備存表格總數合共五百七十二份，當中北面連接隧道更缺失超過七成紀錄，多於政府早前公布的四成。



車站月台鋼筋剪短、圖則亂改、施工紀錄表格消失……港鐵工程處總經理周蘇鴻其後出席電台節目承認，禮頓從未提交相關表格，且港鐵亦無簽署。咁即係點？好明顯港鐵現行工程監管制度形同虛設，甚至根本不存在，禮頓罔顧守則傲慢亂來，港鐵在沙中線項目收受近八十億元管理費，竟然可以坐定定喺度，乜都唔使做，連追表格簽個名都懶，試問憑乜收取天價管理費？他們是在管理甚麼？



據悉，那些表格是用作施行下一工序前，由港鐵批准同意並簽署作實。如今表格消失逾七成，即係話好多地方的施工根本冇監控，安全冇保障，呢鑊嘢真係唔講得笑，若然造價冠絕全球鐵路的沙中線於通車後，因「結構性豆腐渣工程」導致死人冧月台，咁就真係醜出國際，試問呢隻鑊邊個孭得起？



林鄭除了表示遺憾與非常失望外，也只能決定擴大紅磡站獨立調查委員會職權範圍，將上述三個位置一併納入調查。



沙中線醜聞無疑凸顯特區政府管治的無能，官方的監管制度長期粗疏，負責官員的在其位不知謀其政，庸碌無能者尸位素餐，德不稱位，能不稱官；加上「刑不當罪」，妖由人興，該獎的不獎，該嚴懲的又大玩放生包庇，香港有乜辦法唔七國咁亂。踏入豬年在即，老朽敢寫包單，冇靈魂政府將繼續「豬事不順」。