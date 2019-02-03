港鐵沙中線紅磡站工程屢揭醜聞，最新被揭發三個工程部分共有四成「檢查及測量申請表格」（RISC Form）缺失。市民質疑為何沙中線不斷有人疏忽職守，任意妄為，而港鐵監管不力，事態惡化，公眾對港鐵工程的信心進一步動搖。



行政長官林鄭月娥宣布擴大紅磡站獨立調查委員會之職權範圍，將新問題納入調查範圍內。獨立調查委員會有法定權力，由委員會接手調查施工紀錄缺失問題，相信調查結果有公信力，可令事件水落石出。



沙中線工程醜聞不勝枚舉，剪短鋼筋、擅改圖則、隧道滲水、超聲波檢測鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽的長度準確度參差，而四成RISC表格「缺失」，尤其不可思議。



RISC表格是港鐵「項目綜合管理系統」的一部分，有工程師指出，每份RISC表格設特定編號，防止文件遭回溯或補填，監工及承建商會各保存一份文件，另一份給予地盤施工下一個工序，因此不可能同時遺失RISC表格。紀錄缺失不排除是有人故意毀滅、掩飾圖紙及施工指引等重要資料，這或涉集體犯法行為、團夥「窩案」，警方及廉署應立即介入調查是否涉及刑事成分。



去年六月，路政署已經知悉紅磡站南北面兩條連接隧道及列車停放處出現施工紀錄缺失及擅改圖則事件，但政府錯失了尋求真相撥亂反正的機會，任由問題惡化。政府官員和港鐵董事局既沒有把港鐵的重大缺失及時向社會通報，亦沒有代表政府及社會有效監察港鐵，如此尸位素餐，問責何在？



筆者所屬政黨已經向陳帆提出四點要求：政府必須嚴肅跟進；警方及廉署應立即介入，就事件進行刑事調查，將所有違法人士繩之以法；立即就沙中線各站安全情況進行徹底檢查，確保結構安全及保障公眾安全；在確保沙中線安全的前提下，盡快安排局部通車。