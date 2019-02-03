去年第四季本港再現負資產現象，雖僅二百六十二宗，涉資十一億八千九百萬元，金融管理局甚至大派定心丸，指個案多涉使用高成數按揭的銀行業僱員，意即負資產並非因樓價狂跌。但細看今次的負資產個案，大家還是綁好安全帶的好，皆因風暴似遠已近。



今次負資產個案平均每宗涉款四百五十三萬元左右，按三成按揭計算，每宗物業的平均價值約六百五十萬元。差餉物業估價署記錄的本港樓價跌幅是高位至今平均下跌約百分之九，因此，九成按揭的置業人士跌進了負資產圈，該局雖暗示三成按揭的借貸個案暫不會出事，坊間的看法卻各異。



要祈求負資產現象不擴散，前提是樓價穩在現水平。根據差估署的樓價指數，去年底的各類樓價指數按季為三百六十八點三，雖較之前兩季的三百八十三點八及三百九十二點九略減，但不要忘記，二○一二年首季的同一指數只是一百八十五點三。如今的樓價指數比當時還高了近一倍，而且是香港歷史上少有的高位，從這個角度看的話，期望樓價在現階段企穩，似乎不容易。



兩年多前，本港曾一度有負資產現象，但很快便因樓價重拾升軌且一路創高峰而消失。今次的負資產現象，發展會像一六年還是像九七年呢？九七年是先來金融風暴才來負資產，香港樓價直插冇水花，全城出現十萬負資產業主，有人心灰意冷了結生命，更多人不斷上街示威、喊救命；一六年則是負資產先於金融大風浪而來，最後負資產消逝於經濟旺象中。



但今年卻不一樣，全球經濟烏雲密布，中美貿易戰變幻莫測，英國極可能硬脫歐，還有歐洲多個國家的政治與社會問題接踵而來，最堪悲的是，連香港賴以捱過多次經濟大浪的中國，如今的經濟亦陷泥濘、可能自顧不暇，種種迹象都顯示，香港經濟的大風暴已不遠矣。



何況，本地樓價回調早已若有若無、時停時急或時緩開展，市場中充滿各界對未來樓價的預測，在負資產現象重臨之後，預測可能更大膽，但調整三成（因為一成已經實現了）的預測已不是少數。按此推演，高位買樓、借三成按揭的可能也會成「負翁」。



去年第四季本港是否真的只有二百多宗負資產個案？這是個好問題。過去三年，政府樓市「辣招」攔截了不少購買力，想上車的人轉而購買地產商提供低首期的一手樓，撇除靠父幹的一筆過買家，這批上車客大多屬於高成數按揭者，只是其借貸未必反映在銀行系統裏，因為這批額外兩成甚至兩成半的借貸額是向地產商或合作商業機構借的，這些個案涉及多少人、到底有多少個是被隱形的「負翁」﹖金管局當然沒有答案。



負資產是資不抵債，非一時三刻可解決，任何業主一想到要勒緊褲頭帶、捱麵包度日供樓後，含辛茹苦的成績竟是填不滿的樓價下跌債務洞，忿忿不平很正常，惟期望樓價止跌甚至上升的希望必更強。即將進入農曆新一年，港人都希望來年是一個財政大旺、水漫金山的金豬年，但也要做好心理準備，即使迎來經濟灰溜溜、就業不太穩的土豬年，亦能迎浪而上。