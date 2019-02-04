神州觀察：小小疫苗管不好　中華如何能復興

河北石家莊市一家衞生院日前被揭發用平價疫苗「掉包」貴價疫苗斂財，目前仍不知有多少小童中招，事件令輿論嘩然。內地自去年揭發吉林長生黑心疫苗事件後，多地接連爆出疫苗醜聞，連疫苗都難以監管，又何談大國崛起。



據報道，石家莊市多名家長到石家莊橋西區的匯通社區衞生服務中心給孩子注射疫苗，結果注射的不是他們花六百多元購買的「五聯疫苗」，而是只值一百多元的「HIB疫苗」。當地官方事後證實錯種疫苗，亦承認有人刻意掉包，但就指該中心為民辦機構，魏姓負責人已被刑事拘留。



今次事件不過是疫苗亂象的冰山一角，半個多月前，江蘇淮安金湖縣被揭發使用過期脊灰疫苗，導致逾百名幼童受害，之後再揭更多其他類型疫苗過期，網傳受影響人數恐超過兩萬人，事件一度引起大批家長包圍縣政府抗議，並圍毆官員洩憤。去年八月，陝西商洛市亦揭發過期麻腮風疫苗。



如果按照官方說法，前兩次主要是工作失誤的話，今次卻是有意為之，更折射出內地基層衞生部門無視百姓健康、不擇手段斂財的現狀。當今神州，在一切向錢看的社會風氣下，醫德早已是奢侈品，醫院認錢不認人也不是新聞，因此有理由相信，不僅僅是疫苗，類似用平價藥掉包高價藥的情況，在全國各地一些醫院都會存在，當局或有必要展開全國性的大檢查，否則不僅醫患矛盾愈來愈加劇，更直接影響百姓健康。



內地頻頻揭發問題疫苗，再說監管不力已無意義，百姓也已麻木，哪一次疫苗事件不是與此有關？當局也不可謂不重視，措施不可謂不嚴厲，幾乎每次都會查處問責一批官員，但就是不能遏止問題疫苗。



說到底，政府一錯再錯，未能吸取教訓，未能真正做到以人為本，正是導致問題疫苗禁之不絕的主要原因。例如今次事件所在地石家莊，十年前曾發生過震驚中外的三鹿毒奶粉事件，當局雖然問責查處一批官員，但部分涉案官員基本又官復原職，甚至升官主管食品藥品安全。



事實上，美國、日本也曾爆發毒疫苗事件，但事件直接導致美日對疫苗監管制訂更嚴苛的法規和標準，從此基本杜絕了疫苗惡性事件發生。反觀中國，卻是一件事發生之後，輿論狠批，領導指示，有關部門查辦，之後一切照舊，人禍重複再來。



少年強則國強，中國的青少年被形容是「祖國的花朵」，但如果幼年就已被黑心疫苗所害，花朵未開已凋零，又如何能少年強？雖然中國目前已是世界第二大經濟體，惟關係到國人健康的問題疫苗都不能徹底杜絕，又如何談中國夢或中華復興呢？



