正論：水客氾濫擾民生　解鈴還須繫鈴人

水貨客問題持續困擾本港，年近歲晚更是猖獗，最近發展至水貨集團租用私人屋苑單位擺貨，住客無日安寧。正因為港府對水貨亂象闊佬懶理，由疏導至執法皆放軟手腳，造就政客藉此挑起中港矛盾，爭拗無日無之，可謂罪大惡極。



新界北區向來是水貨問題重災區，拖篋客擠滿大街小巷，引致阻街、衞生、交通和治安問題，港府過去曾多次採取打擊行動，例如將違反用途的工廈單位釘契；又如警方聯同海關、入境處及食環署於深圳灣口岸捉拿干犯「無禁區證進入禁區」的水貨客。奈何每次執法都是一陣風，不旋踵問題又死灰復燃，與其說是嚴打，不如說是敷衍。



最令人側目的是，水貨集團不僅入侵工廈，連「十大屋苑」之一的天水圍嘉湖山莊也告淪陷，被人租用單位當作水貨倉庫，過百陌生男女每天從早到晚拖篋在單位出入，居民苦不堪言。水貨客接貨後乘坐小巴到深圳灣口岸過關，本地居民因此耗費大量時間候車，嚴重影響正常生活。區議員曾向警方反映，惟警方到涉事單位查問後竟界定為「誤會」，引述戶主指單位訪客全屬親戚而不了了之，簡直侮辱正常人的智慧。



事實上，港府對水貨客氾濫成災熟視無睹，警方對水貨亂象又不作為，已成了政客挑撥中港關係的最佳藉口。可以看見，連續多個星期都有光復團體到上水狙擊水貨客，連正常的內地旅客也遭受池魚之殃，更有政黨發起遊行要求港府取消「一周一行」。其實，早有統計指出，每天活躍在港深各口岸的水貨客中，香港人佔六成，內地人只佔四成，可見水貨問題並非單純由內地客引起。港府踢一踢、動一動，從來沒有在根本上認真解決問題，中港矛盾再次升溫，豈是無因。



有需求就有市場。水貨活動之所以歷久不衰，主要因為內地居民對外國貨品有需求，只要有利可圖，就有人趨之若鶩，不管當局如何禁止，如何打擊，終究治標不治本。本來，港府多年前提出將內地客分流到邊境購物城，不失為解決人滿之患的可行之法，奈何議而不決，拖拖拉拉，到了購物城落成，內地客早就興趣缺缺，結果購物城十室九空，水貨亂象依然禁之不止。



說到底，香港自詡旅遊之都，趕客行為只會自毀長城。港府必須痛定思痛，一方面加強分流措施接待旅客，減低對市民的滋擾，另一方面聯同內地執法部門嚴厲掃蕩，持之以恒。任由心懷不軌的政客繼續拿水貨問題說事，最終只會自討苦吃。



當然，解鈴還須繫鈴人。中國作為世界工廠，本來不缺乏任何產品，只是社會道德敗壞，奸商唯利是圖，當局監管不力，才導致假冒偽劣產品充斥市場，令人信心盡失，惟有轉而購買外國產品，這正是水貨活動屢禁不絕的真正原因。由此可見，加強監管，提升產品質素，令人對「中國製造」恢復信心，內地居民不再一味追求洋貨，這才是杜絕水貨亂象的不二法門。



