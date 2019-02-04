世界視線：黃背心文化植根　示威者撕裂社群

法國連續十二星期出現黃背心示威，在首都巴黎有萬人上街，這次主要是抗議防暴警察使用過分武力鎮壓示威者，多人被打傷，特別不滿是出動催淚彈及膠子彈，有不少人因此重傷甚至永久失明。一如以往，示威爆發警民衝突，在人來人往的共和廣場，當局繼續驅散群眾，有人逃往地鐵站躲避，場面混亂，隨時殃及無辜。



根據法國官方統計，自黃背心運動於去年十一月十七日爆發，至今導致二千多人受傷，包括一千名警員，多次造成交通事故更奪去十人性命。當地法院日前裁定警方合法使用防範性膠子彈應付滋事者。黃背心以和平運動自居，投訴警方暴力，但事實顯示運動已變質及暴力化，屢次出現放火及打砸搶商舖等違法行為，有餐廳因為批評黃背心而被縱火，媒體採訪亦遇襲，無國界記者組織發聲明抗議示威人士使用武力侵害新聞工作者。法國政府在全國出動八萬治安人員應付黃背心抗爭，累積拘捕了五千六百人，一千人被判刑。



無論政府如何視黃背心如眼中釘，想盡辦法消除，這群沒特定組織、訴求分散甚至矛盾的示威者，已開始滲透入各階層，落地生根在社群，社交網站紛紛出現黃背心交友群組，徵求同道中人，有人為交流政見，但亦有聯誼及尋求伴侶，多次示威中出現求婚舉動。他們已形成一個大族群，自訂社會秩序，周末就是他們的活動日，懶理非我族類受影響。



社會上不滿黃背心的聲音日隆，周前有數千人繫紅頸巾上街控訴黃背心擾亂社會，演變成兩大陣營對峙。除了政治取向矛盾，黃背心也惹起種族歧視爭論，參與者絕大部分是白人，有示威者向汽車內的黑人女子喝罵及趕她出車，叫她滾回自己國家。黃背心與不同界別人士都出現衝突，相比其他群眾運動要爭取大眾支持，情況比較特殊。最新民調顯示，總統馬克龍民望反彈，很大程度是因為「敵人的敵人就是朋友」心態，很多市民支持政府對付黃背心。黃背心控訴政府與民為敵，卻沒反省自己已成為市民的敵人。



