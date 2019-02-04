功夫茶：人人暢道唔暢通　土署廢官冇鬼用

特衰政府大事做唔到，小事做唔好，沙中線豆腐渣工程亂局鑊鑊新鮮鑊鑊甘唔在講，連最簡單嘅地區基建都死拖爛拖，隨時爛尾收場，真係唔到你唔寫個「服」字。



港府二○一二年推出「人人暢道通行計劃」，聲稱要增設無障礙通道設施，便利市民尤其係傷殘人士，眨吓眼七年過去，好多工程仲係只聞樓梯響，唔見人落嚟。最離譜嘅係，計劃首階段一百四十五個項目中，完成嘅只有六成多一啲；跟手港府又喺一三年宣布「擴展計劃」，要求十八區區議會每區建議三個加建地點，結果完成率仲差，得嗰三成幾咁大把，好多區連影都未見。



最離譜嘅係，當局舊債未清，新債又來，舊年施政報告居然決定「添食」，話要研究喺全港一百二十條行人通道加建升降機。嗱，聽住先啦，就算一切順順利利，連埋顧問報告、諮詢同埋勘察，趦趦趄趄最快都要二○二一年至開得工，等得嚟真係蚊都瞓蛇都死。



聽吓油尖旺區議員點講喇。區內三個工程得一個完成啟用，區議會追問工程進度，負責嘅土木工程拓展署同承建商，闊佬懶理不特止，仲要藉口多多，一時話天氣惡劣，一時話有未標明嘅地下公用事業設施，總之就官字兩個口。淨係問土署官僚一個問題就夠，點解同一地點嘅另一組工程、由唔同承建商負責可以按時完成？你話班官唔係監管不力，真係講都冇人信。



不過市民都見怪不怪咯，官老爺最叻就係「基建甩轆賴地硬」。之前港珠澳大橋香港口岸人工島連接路出現延誤，路政署又係話海底岩石硬度較預期高；再之前高鐵香港段進度大落後，當局又係話黑雨沖毀鑽挖機，簡直就係欲卸之責，何患無詞。



講真，香港地基建工程延誤已成家常便飯，各區議會嘅「社區重點項目計劃」推出六年有多，好多都停留喺無米粥階段。除咗工程進度蝸行牛步，政府部門互相扯皮、各自為政亦係大問題。講番呢個所謂「暢道計劃」，路政署淨係顧轄下行人天橋、高架天橋及隧道，涉及房屋署嘅地方就關人個關。市民唔方便仲係其次，分分鐘搞出人命先至大鑊，好似清水灣道一個行人過路處交通黑點咁，區議會十多年嚟一直要求增建行人天橋及升降機，當局居然借咗聾耳陳隻耳，講得好聽啲係漠視民意，講得難聽啲直頭係草菅人命！



難為政務司司長張建宗仲喺度吹水唔抹嘴，話制訂政策最緊要從用家角度出發，當自己係最基層、最弱勢嘅市民去考慮問題，如果講得出做得到，市民出街就唔會道路不暢、寸步難行喇！



