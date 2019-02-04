德國與法國在今年一月簽署了Aachen條約，重新肯定五十六年前簽署的巴黎Elysee條約。後者開啟以德、法為核心的歐盟一體化發展的歷史進程，前者則是在歐盟東擴之後，美國打壓、英國脫歐、極右民粹主義冒起之時，重新肯定以德國、法國為核心的歐盟發展。



與五十六年前的情況不同，那時德、法合作推動歐盟發展，正處於美蘇冷戰之中，美國要扶助歐洲來對抗蘇聯及其附庸的東歐，德法條約便迅速朝歐洲一體化發展。



可是，二○一九年的國際形勢大變，冷戰不再，歐盟與北大西洋公約東擴，逼近俄羅斯國境，美國似乎已大權在握，不需要依賴德、法的歐盟。一方面，新歐洲的波蘭、羅馬尼亞等更聽命於美國，另一方面，德、法和歐盟的老歐洲並不完全屈從美國，且在經濟上開始挑戰美國的霸權，因此，美國更傾向於瓦解歐盟，分化歐洲的勢力，讓美國直接領導歐洲各國，不需再假手德、法與歐洲的核心精英。歐債危機、歐洲難民問題，都如當年美國對付日本那樣，旨在打擊壓制歐盟。



英國脫歐有當時保守黨政府的錯誤估算，卻難免有美國促成的嫌疑，目的是削弱歐洲，分而治之。



無論是對付中、俄，對付歐、日，美國當前的理由是實力大不如前，再難如二次大戰後的國運興隆，在全球無對手，除蘇聯勢力外，短短二、三十年把歐洲列強和日本一、二百年經營的霸業全部接手，最典型的例子是全球黃金差不多都集中於美國。當然，越戰失敗帶來大打擊，但聯華鬥蘇，不但遏止越南在中南半島的擴張，也間接報了越戰之仇，推翻親蘇的阿富汗政府，重拾聲勢，以至一舉在九十年代推翻整個蘇聯東歐集團，在一九九九年更轟炸中國駐南斯拉夫大使館，震懾中國。



很可惜，霸權從來都不可能長久，美國在阿富汗、伊拉克、敍利亞一連串的進侵都陷於泥沼中，不易脫身，也使國力大傷，但還不知收斂，由阿拉伯之春，到對付歐洲、在烏克蘭推動顏色革命、試圖暗殺土耳其總統埃爾多安，乃至今天的顛覆委內瑞拉民選政府，在在都顯示出美國的霸權走上狂躁、驚慌失措之路。



在此形勢下，德法要自保，便只能堅持守着歐盟的堡壘。重簽協議，提出更大的遠景，包括歐洲軍隊、德法經濟區，以及德法與歐盟在國際政治上的更積極行動，乃至抗拒英國挽救脫歐危機的談判，均顯示德法與歐盟的核心精英是在鞏固歐盟、抗衡美國，或還有與中俄合作推動中東和平之舉。