自身不正、知法犯法、毀壞法治、「放生黎智英、唔告梁振英」的連續劇已經在香港上演了一年多，戲中主角、律政司司長鄭若驊一方面厚顏無恥的狡辯，「揣着明白裝糊塗」的周旋，「樣樣唔答」；一方面民望插水，連續「墊司底」，激起全城怒火，這樣的律政司主官，香港有史以來未曾見過。這是香港實踐一國兩制、港人治港、高度自治二十餘年冒出的一朵帶毒的奇葩。毛皇帝說過，是毒草就要剷除；他還說過，凡是反動的東西，你不打它就不倒，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。



鄭若驊臉皮奇厚，善於狡辯，自視甚高，又有了一年多位高權重的官職，讓她自動退出舞台，大概是很困難的。她又是特首林鄭月娥眾裏尋她千百度的寵臣愛將，要悉力死保，也「正在進行中」。現在能夠剷除毒草、掃走灰塵的，只有朝廷了。不過，朝廷好像決心難下或抱有幻想，瞻前顧後，那就只能由得毒草灰塵「好官我自為之」也。



然而，鄭若驊才上任一年多，就搞出了如斯糟不可言的局面，她要再幹下去，律政司的工作、香港的法治還不知會伊於胡底。她可以不負責任、不承擔後果，但朝廷可以不負責任嗎？怒火中燒的港人可以「百忍成鋼」放過她嗎？



是的，朝廷早已制訂好了中央全面管治權的工作大綱，管好香港的法治，管好香港的司法機構，維護好香港的法治，乃中央全面管治權的核心內容、最重要的工作。現在，眼看着香港法治遭到人為破壞，港人對此信心大失，民怨沸騰，朝廷難道能無動於衷嗎？



管好和維護好香港法治，落實中央全面管治權，首先就要管好香港司法體制中人，律政司司長由甚麼人來幹、幹得怎樣，極為關鍵和重要。現在事實證明，鄭若驊幹得很不好，又毫無悔悟糾正錯誤、總結教訓之意，而是死頂爛打，一錯到底，這樣的官還能留嗎？



其實，盡快解決鄭若驊的問題，正是落實中央全面管治權的一個契機，且大得民心，有益香江，豈能錯過？