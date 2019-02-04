所見既可駭，所聞良可悲。港鐵沙中線工程醜聞愈揭愈多，風波愈鬧愈大，除了偷工減料，竟連施工紀錄也殘缺不全，超過六成檢測申請表格不翼而飛，簡直匪夷所思。最奇怪的是，港府及港鐵先後跪低認衰，醜聞主角禮頓卻一直裝聾作啞，沒有公開交代過片言隻語，彷彿事不關己似的，即使接受獨立調查委員會聆訊，也是態度傲慢，完全不覺得自己有錯，問你服未！



毫無疑問，沙中線工程問題多多，港府及港鐵監管不力，當然要負起主要責任，而禮頓作為總承建商，難道就沒有責任？或者因為它是外資公司而享有治外法權？顯而易見，禮頓之所以有恃無恐，正是因為手上擁有數百億元港府及港鐵工程，以致「大到不能倒」。早前發展局決定禁止禮頓競投政府工程一年，與其說是懲罰，不如說是笑話，禮頓壓根兒不愁沒有工程，「停賽」一年又有甚麼用？



一直以來，港府總是迷信外來和尚會唸經，公營機構固然爭相聘請洋人掌舵，基建工程尤其是鐵路工程也大多落入外資企業手中，可惜洋和尚未必都會唸經，反而往往因為水土不服而烏龍百出。最荒謬的例子是，英國本身沒有高鐵，港府卻聘請英國公司擔任高鐵顧問，結果犯下低級錯誤，搞到試車出軌。禮頓也好不到哪裏去，它憑甚麼取得這麼多政府工程，又憑甚麼如此傲慢，至今令人百思不得其解。



類似沙中線這種嚴重的工程醜聞，若是發生在先進國家或地區，相關官員早就被問責了，不是自動辭職就是被轟下台，唯獨香港例外，庸官我自為之，笑罵由人。運房局局長陳帆甚至聲稱看新聞報道才知道沙中線出事，臉皮實在太厚了，這種渾渾噩噩的官員也配享受高薪厚祿？當年港鐵蓄意隱瞞高鐵工程延誤，多名高層人員為此丟職，如今沙中線工程不僅涉及隱瞞，而且偷工減料，性質嚴重、惡劣得多，難道沒有人需要問責？