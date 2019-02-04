太平洋島國馬爾代夫早前變天，親中的前總統亞明競選失敗，親印度政府上台，不僅叫停墨迹未乾的中馬兩國自貿協議，近日又以欠下中國巨債無力償還為由，要求中方扣減債務。北京方面曾稱，中國對馬國的投資是「一帶一路」戰略的成功典範，如今則淪為失敗的案例。



類似一幕人們已屢見不鮮。馬來西亞早前亦叫停中國投資的東海岸鐵路，藉口是成本太高。最新消息說，馬方仍未完全放棄有關項目，正與中方談判，希望將成本減少一半。中方可謂左右為難，項目告吹，先期努力付諸東流；如果滿足對方要求，恐怕是虧本居多，一言以蔽之，這又是一個失敗的案例。



因為當地國家政權改變或民眾抗議而被強行叫停的，還有中方投資巴基斯坦、尼泊爾、緬甸的水電項目，泰國、墨西哥的高鐵項目，希臘的港口等。斯里蘭卡因欠債而將漢班托塔港口經營權轉讓給中國，引起不少爭議，最近該國再陷政治動盪，有關港口問題勢必再起波瀾。更不用說，委內瑞拉的馬杜羅政權風雨飄搖，中國投資對方的五百億美元隨時淪為爛帳。



這些年來，中國在「一帶一路」方面遭受的挫折不計其數，經濟損失巨大。究其原因，除了沿線國家貧窮落後、政局不穩、民主化轉型以及存在恐怖主義、極端主義風險外，還因為大國角力。美國既將中方視為主要敵人，勢必無所不用其極的抹黑及破壞「一帶一路」，想方設法推翻親中的政府；西方發達國家不欲中國成功，亦跟在美國後面起哄。另一方面，中國企業做生意的方式也欠缺規範，急功近利，常被批評將國內的那一套腐敗模式輸出外國，授人以柄。



西方國家當年能在全球推動貿易自由化，所向披靡，憑的是政治及經濟力量相結合，但中國富而不強，以至連馬爾代夫這等小國都可以輕易撕毀合同，中國卻無奈其何。