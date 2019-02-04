律政司司長的職能，一是作為政府的法律顧問，二是草擬法律，三是執行毋枉毋縱的檢控政策。肩負維護法治的重責，必須公正不阿。不幸的是，現任律政司司長鄭若驊在其大宅僭建事件讓人有知法犯法的印象，執行檢控政策更是多重標準，荒腔走板！



鄭若驊上任之初即被揭發大宅有僭建，其位於屯門的獨立屋有多處懷疑違規僭建，包括地庫、天台屋、改建圍欄和外牆，以及在花園加建水池，輿論嘩然，後來更被發現她擁有的其他物業都有僭建物。資深大律師駱應淦曾以「有恃無恐」來形容鄭若驊回應僭建事件的態度。鄭就任律政司司長一年以來，徇私枉法的爭議不斷，「放生黎智英」沒有理據，「不告梁振英」理屈詞窮，端的是枉法毀法！這位令香港禮崩樂壞、法治蕩然的律政司司長，行政長官林鄭月娥不但予以包庇，還要香港人包容，鄭若驊又怎不「有恃無恐」呢？



特區政府實行主要官員問責制，即「訂明權責，界定他們在制度下制訂和執行政策所擔當的角色」。但法律賦予他們制訂和執行政策的權力，卻沒有具體說明施政失當要負上甚麼責任。主要官員施政失當或怠忽職守必須負責，這是責任政治，即是行政機關行使職權，對其所產生的後果，無論是非得失，均須負起責任，包括行政責任、政治責任和法律責任，但特區政府主要官員高薪厚祿，做了壞事不會丟官，更不必負任何責任，頂多胡謅講一兩句如「相信還有改善空間」或「可以做得更好」的廢話便可過關！



宋神宗時代的呂本中所著的《官箴》（做官的戒規）說：「然世之仕者（官員），臨財當事，不能自克，常自以為不必敗；持不必敗之意，則無所不為矣。然事常至於敗而不能自已。故設心處事，戒之在初，不可不察。借使役用權智，百端補治，幸而得免，所損已多，不若初不為之為愈也。」將這段說話套在一眾特區廢官身上便是：香港當官之人，面對私利錢財或處理公共事務時，不能自我克制，常常自以為不一定會被揭發出來；於是就會有恃無恐甚麼事也敢去做。然而到事敗時卻無法自圓其說。須知高官處理私務，從一開始就要提高警覺，戒慎恐懼，要有政治敏感度。如不是這樣，只是在出醜聞之後玩弄語言偽術，砌詞狡辯，雖然到頭來或許可以免於災難，但一樣會招致損失。所以，一旦為官，切記要一開始時就不能做壞事，否則事後補救都是白費心機。



宋太宗也有告誡百官的「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」十六字「戒石銘」！筆者要在這裏實實在在告訴林鄭和鄭若驊：下民易虐，上天難欺啊！