公立醫院人手不足早就不是新聞，這個問題在流感高峰期更為凸顯。人們幾乎天天看見醫生如何捱義氣、如何委屈勞苦的新聞見諸報端。然而一旦觸及引入海外醫生解決人手荒，醫生即如刺蝟一般豎起尖刺，甚至連過去能在香港執業的英聯邦醫生，他們也以不諳中文、不清楚風土病為由而落閘關門。醫生為了保護自己飯碗、提高議價能力而置病人福祉於不顧，實在太自私。



當然，醫生永遠有冠冕堂皇的藉口，最常用的是海外醫生質素參差，不如本地醫生。拉扯下去，又會衍生無數陰謀論，例如這是港府和中央攻破醫界而設下的一個局，為引入內地醫生打開缺口；再不然，賴落每天一百五十個單程證新移民身上，將人手不足的源頭說成是人口無止境地增長，但想一想也知這些藉口站不住腳，即使沒有新移民，本港人口老化嚴重，使用公營醫療的人口一樣不可能減少。



本地醫生的質素就等於高人一等嗎？最近醫管局公布多宗睇漏病人肺癌X光片的醫療事故個案，涉事包括瑪嘉烈、威爾斯及瑪麗三家龍頭醫院的七、八名內科、外科和急症科醫生，更有病人延誤醫治死亡。當局歸咎於醫生出現「感知落差」，簡直匪夷所思，如此多醫生同時「感知落差」，不如一起回學校再考試好了。說穿了，只是欲卸之責，何患無詞。



是的，保護自己專業，不想因供應過多而拉低身價，這是人之常情，但目前公院人手短缺已到了水深火熱的程度，不僅醫生叫苦，病人也受害，這樣下去，醫療事故只會無日無之。現時培養一名醫生需時六年，專科醫生更要十多年，即使增加醫科生學額，也是遠水難救近火。



有競爭才有進步，適度開放市場，引入海外醫生，這才是為香港利益着想。可惜「好打得」的林鄭未打已投降，以避免引起爭議為由跟醫界統一口徑，令人失望。