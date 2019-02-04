美國總統特朗普的自我執着心太重，不適合執掌世界第一大國，筆者由他上台前，一直批評到上台後，今天卻破例，談談他性格中的優點。



首先，特朗普的定力值得佩服。有人說，我們處事應該效法車輪的精神，古代馬車偌大的一個車輪，外輪不停走動，即使走遍千山萬水，中軸卻在同一位置，不會隨外輪而滾來滾去。人心應如車輪中軸，哪怕外面事務如何雜然紛繁，方寸之心仍然如如不動，以冷靜的態度去應機接物。



白宮主人雖然尚未能到達如如不動的境界，但他駕馭事情的定力還是屬於少見。有一段日子，特朗普對外跟歐盟、加拿大、墨西哥、中國、北韓爭持，對內又深受「通俄門」事件困擾，就連宣稱願意為他「擋子彈」的人也出賣了他。我還道特氏一定心情大受困擾，盡量閉門謝客才是。豈料一查之下，竟發覺特朗普天天都沒閒着，四處出席演講活動，繼續接受傳媒訪問，網上推文更是源源不絕。在鏡頭前，他永遠自信滿滿，甚少表現出焦慮不安的樣子，潮流愛談「抗壓」，他肯定是箇中高手。



新一輪的中美貿易談判剛結束，會後中國國家主席習近平致函邀請特朗普會面，外交信函不過是官樣文章，白宮主人卻有興致請人朗讀出來讓他聽。如果老子復生，我一定追問他心中的「治大國如烹小鮮」，是否也包括特氏這一類。



台灣鴻海集團想改變在美國的投資計劃，只影響到一萬多個就業機會，比起中資財團阿里巴巴早前曾取消的一百萬個職位，鴻海不過是小事一樁。特朗普聞訊後，卻親自與該集團的老闆郭台銘通電話，最後得到對方保證，會繼續為美國工人提供原有的職位空缺。



特朗普事必躬親，不厭其煩，一個超過七十歲的老頭，每天只睡三數小時，除了定力之外，他的精力更是教人佩服。