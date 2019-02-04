美國白宮發言人桑德斯接受基督教廣播網絡訪問，被問到她對總統特朗普的立場，她說：「上帝感召我們所有人在不同的時間擔任不同的角色，我相信是上帝希望特朗普成為總統，於是事情就這樣成了。」桑德斯的「神回答」，相信特朗普必「神為之奪」。



早前美國政府局部停擺，創史上最長紀錄，對經濟、民生的負面影響陸續浮現，而經濟損失估計比撥款興建美墨邊境圍牆還多。多項民調顯示，特朗普的支持率大幅下降，即使共和黨人對他的支持亦下跌，而高達五成七選民稱「一定不會」支持他連任。此時，在「世人皆欲殺」的惡劣環境下，若果突然有人喝一聲「吾意獨憐才」，這有如一陣春風吹過，更何況是來自上帝的青眼有加，特朗普聽到桑德斯這番「護主」的話，內心深處的陣陣暖流，恐怕足以抵抗美國史上最冷的二月！



有人說，一切假的都可以製造出來。英文「捏造報告」（cook up reports）使用cook（烹製）這個字，這和中國人說的「炮製」可謂如出一轍，據《牛津英語辭典》指出，cook在十七世紀即具有「偷偷摸摸的造假，以達到所欲目的」之意。其實，今天「炮製」新聞依然大行其道，究竟上帝是否真的希望特朗普成為總統，也真是天曉得！有人就話喇：當一切的假都可以如炒菜般炮製出來，那麼叫掌廚的出來搞政治應該更好些吧！



其實並不單是美國政客愛同上帝拉關係，讀者如不善忘，當記得當年林鄭月娥於政府閉門會議稱「受上帝感召去參選」，換言之，就是奉「上帝的旨意」才披甲上陣競選特首。



有網民就諸多八卦，問究竟上帝是用普通話、廣東話還是英文發聲？會唔會係幻覺啊？睇怕就唔會喇，因為林鄭曾說相信天堂已為她預留位置，咁有信心又點會係幻覺呢？如今林鄭民望大跌，老朽相信上帝好快又會為佢指點迷津！