旅發局公布，去年訪港旅客突破六千五百萬人次，按年增加逾一成，其中來自內地的旅客首次突破五千萬人次。而在十一月至十二月間旅客量急增逾兩成，明顯是受惠於港珠澳大橋和高鐵兩大基建通車，吸引更多內地旅客來港觀光。



「一橋一路」加快粵港澳大灣區「一小時生活圈」形成，兩地有更密切的交往，內地短途旅客將會與日俱增，對本港是機遇與挑戰並存。最近內地旅客頻頻到訪非傳統旅遊區及大學，已讓當區居民及學生有不滿。政府和業界要迎接「一橋一路」帶來的機遇和挑戰，需要打造更多遊客專區，把旅遊區與居民區分隔開來，做好分流，兼顧旅遊業發展和居民生活。



政府於前年十月公布《香港旅遊業發展藍圖》，其中一大策略，是培育及拓展具本港及國際特色的旅遊產品及項目，迎合不同客群的喜好，目的正是把旅客分流到本港不同地區，從而減輕旅遊旺區的擠擁情況。



大灣區旅客經大橋訪港，率先到達的是大嶼山，大嶼山的面積是香港島的約兩倍，區內有迪士尼樂園、昂坪360等著名景點，是建設遊客專區的理想之地。另外，港珠澳大橋東人工島亦有潛力發展成為遊客專區，政府應完善人工島上的觀景平台，並設立購物區及食肆，將大橋打造成既是交通基建，亦是旅遊景點，相信可以吸引旅客停留人工島觀光，減輕東涌的遊客壓力。



除此之外，香港區區都有特色，可以在各區推廣文化及古蹟旅遊景點，深水埗、灣仔、西貢、沙田等地都可以推展不同的文化和創意旅遊項目，發揮吸引、分流旅客的效果。



以陸地面積計，香港有三十多個澳門大。但去年澳門接待旅客超過三千五百萬人次，已達香港去年接待旅客數逾五成。僅此而言，香港沒有理由不能擴大旅遊業容量，政府應好好規劃。