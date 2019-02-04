產評：送狗迎豬祈順境　市場動盪慎投資

今天是年三十，意味港股狗年踏入收爐日。近期中美貿易會談進展正面，加上聯儲局「轉鴿」，推動環球股市普遍反彈，為狗年埋尾帶來一絲安慰。展望豬年，主觀上固然祈求順境，惟客觀前景仍存極大不確定性，要做到恭喜發財殊不容易。



投資市場在狗年紛擾不斷，中港股市皆先甜而後苦。恒生指數開局之初仍處三萬點樓上，可惜無以為繼，在中美貿易戰及全球經濟放緩的陰霾下，截至上周五已累跌逾3,000點，幅度達一成，勢創一五年羊年以來最慘；A股更不堪，狗年收爐累挫達18%，足見中港股市互聯度愈來愈高，唇亡必齒寒。



展望豬年，縱使近日股市有所反彈，但罕見沒有熱烈炒作新春主題，內地科技巨企亦未見力谷電子紅包等營造節日氣氛，反傳出縮支裁員。事實上，豬年一開局，市場就要面對中美貿易談判能否在三月一日「大限」前達成市場滿意的協議，再加上英國脫歐限期又在三月廿九日屆滿，任憑投資者怎樂觀，也無可能肆意入市。即使最終中美英局面能緩和，恐僅屬「拖字訣」，愈將限期押後，只會愈益打擊企業投資信心，打工仔的飯碗依舊不穩。



值得關注的是，聯儲局上周議息後「放鴿」程度超預期，雖然頓時博得市場興奮，但想深一層，當局距上次加息僅六周，就作出如斯重大的急速轉軚，有何含意呢？與其說屈服於金融市場或總統特朗普，倒不如問主席鮑威爾是否洞悉世界經濟恐發生可怕的事，投資者仍當局者迷？須知道目前全球面對的不明朗因素，去年十二月已存在，當時聯儲局不僅上調利率，還相信今年會再加息兩次！



目前市場仍十分鎮定，一廂情願地認為若衰退臨近，聯儲局大可再次採取俗稱「印銀紙」的量化寬鬆措施救市。然而，大家似乎傾向忽視這十年來，印銀紙推高了全球資產價格，使包括香港在內的樓價升至難以負擔水平。無可否認，當年央行大水猛灌雖挽救了金融市場免於崩潰，卻同時製造經濟虛火，釀成資產價格泡沫，猶幸利率長期低企未有誘發超級通脹。可是，時隔十年，環球政經局勢大變，倘央行被迫再大開水喉會如何？極有可能是民眾瘋狂買入資產，加速泡沫爆煲。再者，過去十年已釀成全球貧富懸殊加劇，衍生了民粹主義，再印銀紙真的行得通嗎？



明天踏入豬年，投資者當然想豬籠入水，惟必須謹慎環球局勢愈趨政治化，特朗普一句話足以擾亂局面，在創富增值前，別忘保本才是根本。



