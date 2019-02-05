功夫茶：追蹤野豬攞嚟搞　唔該港官補吓腦

今日大年初一，功夫茶先恭祝各位過個肥年。講開過肥年，中國傳統有所謂「有錢沒錢，殺豬過年」嘅傳統，唔劏番隻大肥豬都唔算應節，可惜港產官僚渾渾噩噩，畫地為牢，市民見住通街走地豬卻有得睇冇得食，你話係咪吹脹吖。



面對野豬繁衍過多擾民嘅問題，有人主張撲殺，有人主張絕育，雖然兩派拗到面紅耳熱，但其實只要做好其中一樣，問題自然迎刃而解，偏偏漁護署官僚阿茂整餅，計劃喺經常有人餵飼野豬嘅地點安裝紅外線相機協助執法；又話會將全球定位追蹤器套喺野豬頸部收集活動數據，以估算分布及活動模式，制訂管理策略云云。



此議一出，即刻畀人笑到面黃。野豬餵飼黑點大部分靠近民居，官老爺只要問吓地區人士就一清二楚，使乜裝天眼咁麻煩呀。再講吖，當局夠話喺後巷等衞生黑點安裝天眼喇，結果香港咪又係愈來愈污糟，可見班官仲懶過隻豬，旨意佢哋做嘢，蚊都瞓蛇都死。



至於喺野豬身上裝追蹤器，更加係九唔搭八得啖笑。野豬平日有充足運動，絕非四體不勤嘅官老爺可比，否則就唔使次次捉豬都出動成棚人喇。退一步講，既然有本事喺豬頸裝追蹤器，點解唔索性幫佢去埋勢，一勞永逸，反而放豬歸山再搞咩分析估算，冇嗰樣整嗰樣，追蹤嚟把鬼咩？所以話野豬本無事，庸官自擾之就係咁解。



話時話，先進如日本或美國，一樣採用撲殺嘅方法處理野豬，漁護署大可以同農民合作，捕捉到野豬可以選擇食用或交由署方處理，以減低野豬數量，再唔係覓地圈養，「變患為寶」亦不失為好方法。可能有人話食野豬唔文明，其實喺素食者眼中，食雞食鴨都唔文明喇，咁你仲食唔食先？查實野豬一來唔係瀕危物種，二來法例冇禁，食之何妨？有食過翻尋味嘅老饕就話，野豬肉貴在天然，味道同營養都好過家豬多多聲。



早排有人建議引入野豬天敵，殊不知野豬嘅「天敵」其實唔係獅子老虎而係人類，事關中國人係最識食嘅民族，好似丹麥咁，生蠔氾濫成災，政府引入中國遊客大快朵頤，既能賺錢又能平衡生態，一舉兩得。仲有澳洲，袋鼠貴為國寶，夠巴閉喇啩，咪又係因繁殖過多，民眾不堪其擾，結果被政府「擺上餐枱」，超市都有賣。特衰政府最鍾意同國際接軌，點解唔學吓嘢？



不過嘥氣喇，官老爺最叻就係暴殄天物，有地都唔識用，有豬又點會識食？有人話廢柴官僚人頭豬腦，其實呢句說話係對豬嘅侮辱，唔該人到「中年」嘅高官們補吓腦喇！



