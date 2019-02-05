神州觀察：過年不讓貼春聯　文明城市不文明

中國人過年有許多傳統儀式，貼春聯、派利是、放鞭炮、拜年等等不可少。由於放鞭炮造成污染、噪音等問題，這些年大城市紛紛禁止，已失去不少年味，如果連貼春聯也一併強制取消，那還是過年嗎？長此以往，年將不年，中華文明也就無從談起了。



億萬中國人歡歡喜喜迎接豬年到來之際，內蒙古呼和浩特市城管部門日前發出一個「奇葩通告」，要求企事業單位和商舖不得在主幹道兩側張貼春聯，理由是沿街樓體剛完成翻新改造，整潔又美觀，春聯難免會破損，屆時會影響市容市貌，呼籲民眾愛護環境，哪怕犧牲新年節慶氣氛，也要有顧全大局的覺悟。



此通告一出，立即引起怨聲載道。大過年的不讓貼春聯，再怎樣冠冕堂皇的理由總有不近人情之感。正如市民所說，如今放鞭炮的傳統年俗已經被禁，若是連春聯也看不到，那就真的沒有年味了。



然而在當局眼中，過年有沒有年味不重要，重要的是長官意志一定要落實，呼和浩特市目前正在創建全國文明城市，為確保萬無一失，只怕再嚴苛的手段也會毫不留情地使出來。皆因「創文」評比乃是國家級標準，相對於其他部門或一些地方性評比，此項活動無疑屬「最高榮譽」，因此備受參選城市重視。而從過往經驗來看，不少獲此殊榮的政府主要領導普遍得以加官晉爵，更上一層樓，即便是普通幹部官員，亦少不了加工資、發獎金的好處，真正是一損俱損，一榮俱榮，各地官員又怎不趨之若鶩，竭盡所能爭取。



事實上，禁貼春聯只是地方政府胡亂行政的冰山一角。在「創文」過程中，各種野蠻粗暴的行政措施層出不窮，形形色色的政績工程、形象工程氾濫成災，哪怕勞民傷財、天怒人怨亦在所不惜。像浙江舟山殘忍撲殺流浪狗便是典型例子，其他如發動全民檢煙頭、築「遮羞牆」遮掩老舊街道等虛假應付行為比比皆是。有地方為方便管理，乾脆關停整條街不讓經營；更有攤檔的雞頭要統一方向擺放，魚要一樣長短，不行就剪齊。



一些地方為應付上級檢查，還要求全民背誦社會主義核心價值，沒背熟的不許出門，或假裝是外地遊客；各種材料數據造假更是不在話下。更甚者，竟讓公務員、志願者冒充民眾上街，預先演練回答問題；有的乾脆盯梢檢查組人員，隨時通風報信，總之想方設法也要讓檢查過關，無論如何也不能拖文明城市評比的後腿。



為了獲評文明城市，地方政府競相使用粗暴手段，罔顧傳統，漠視民意，甚至直接摧毀幾千年來的傳統習俗，這才是對文明的莫大諷刺。結果那些評比活動，最終都淪為假大空的擾民害民工程。



