正論：病床增加人手缺　引入外援待何年

「千門萬戶曈曈日，總把新桃換舊符」。狗去豬來，新年總是帶來新希望。對香港人來說，希望身體健康，家庭和睦；希望加薪升職，事業順利；希望港府官僚不要再人頭豬腦，樣樣皆廢，也希望政府能推出切實措施，紓緩公立醫院「十個茶煲七個蓋」的老問題。



新春到來前夕，醫管局計劃擴建現有六百張病床的北區醫院，包括增建一座新大樓，料可額外增加一千五百張病床，可加強急症、復康及療養服務，總床位達到二千一百張，這對苦於看病求醫需跨區奔波的北區居民而言，算是一個好消息。當然，計劃是一回事，何時建成啟用則是另一回事，而有了病床卻無配套人手，仍然無濟於事。



公立醫院人手荒問題老生常談，至今未有寸進，反呈愈演愈烈之狀，每逢流感高峰期殺到，問題雪上加霜，病床使用率超過百分之百已是常態，以至連走廊都加滿病床，洗手盆底下都要住人，病人固然是最大的輸家，醫生護士做到抖不過氣，也是怨聲載道。早前護士及醫生因「谷爆」而接力發起申訴行動，連醫院清潔工都被逼上梁山，可見公共醫療問題是多麼的嚴重，醫管當局是如何的失職，民怨是多麼的大。



面對醫護抗爭不斷，港府的應急措施來來去去都是「三幅被」，不外乎要求醫護「捱義氣」加班加點，以及增撥醫療資源，治標不治本。誠所謂，凡是能用錢解決的問題，都不是問題，香港的醫護荒問題積重難返，並不是增加津貼就可以解決，而出動明星做廣告或者搞「魚蛋大食會」這類小恩小惠，更是適得其反。歸根究柢，人手不足的問題，只能通過增加人手來解決，而在培養醫科生至少需時六年的情況下，最快見效的方法就是引入外援。以香港醫生的高收入水平，引入外援本來應該不難，但因為醫界對外援的強烈抗拒，港府多年前推出的有限註冊醫生政策效果不彰，至今只吸引了不足四十名外援，只能說是聊勝於無。



人們實在難以理解，為甚麼在港英時代，所有英聯邦國家的醫生都可以到香港工作，回歸後卻關上大門？為甚麼發達國家都以各種政策吸引醫生等專業人士，香港卻閉關自守？為甚麼香港醫生可以去新加坡執業，反過來則不行？香港醫界被批評為小圈子團體，這是對香港自由市場、連續二十多年獲頒「最自由經濟體」的莫大諷刺，而過度保護、缺少競爭的結果，不僅造成人手荒，也導致醫療水平的不進反退，醫療事故不絕如縷，無奇不有，以及馬尼拉槍擊案受害者之一的易小玲最終需要到台灣整容，已經很能說明問題。



設若香港開放醫療市場，至少是從引入英聯邦國家的醫生開始，人手不足的問題可望大大緩解，而引入外援能否成事，不僅要看港府有沒有魄力，更要看醫界能否從大局出發，以香港整體利益為依歸。醫護人手荒問題必須盡快解決，不能再年復一年地拖下去。



