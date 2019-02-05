世界視線：軍方打響第一槍　委國亂局怎收科

委內瑞拉「一國兩總統」亂局懸而未決，軍方的取態足以影響大局。表面上鐵板一塊的軍方，似乎出現一絲裂痕。空軍將領恩尼斯在社交網站上載片段，指自己反對總統馬杜羅的「獨裁」權力，決定支持自封為臨時總統的國會議長瓜伊多。委國空軍其後公開指摘恩氏「叛國」；華府則如獲至寶，呼籲委國士兵效法恩氏的「義舉」。



目前的形勢清楚不過：瓜伊多獲得以美國為首的西方社會背書，加上委國經濟近年確實凋敝不堪，民憤極大，馬杜羅之所以尚能維持，皆因獲得軍方支持。馬杜羅上月底親自主持軍事演習，並發表演說要求全軍團結一致對抗「美帝」政變陰謀。



至於瓜氏，目前還主要停留在「心理戰」層面，其支持者近日向士兵廣發傳單，強調即將出台的特赦法，將確保軍人不會被秋後算帳。這在某程度上反面證明，華府多年來對委國軍方的滲透並不成功。早在查韋斯時代，美委兩國的矛盾已極其尖銳，華府千方百計想將查氏攆下台。直到馬杜羅上台，美國的顛覆意圖更是甚囂塵上。值得注意的是，上月底馬杜羅經歷一場由二十多名士兵發動的小型政變，儘管很快就被鎮壓下來，而就在流產政變後不久，瓜伊多旋即宣誓成為臨時總統，再下來則是美國及其西方盟友爭相承認「新政府」，整個劇本依照美國的安排，有條不紊地進行。



另一方面，美國國家安全顧問博爾頓日前開記招解釋對委國的經濟制裁時，他手持寫上「派五千士兵到哥倫比亞」字樣的記事本意外被攝進鏡頭，令人揣測美國會否直接出兵推翻馬杜羅，可見根據白宮的沙盤推演，很難寄望從內部推翻馬杜羅。



那麼特朗普會否直接出兵？以其不按牌理出牌的處事作風，誰也說不準。問題是早在去年美朝局勢最緊張之時，已傳出特氏有意出兵，既然當時隱忍不發，到了今天對委國實施石油制裁，何不等到馬杜羅自己撐不下去？不管馬杜羅最終命運如何，可以肯定的是，在美國黑手干預之下，受苦的始終只有委國老百姓。



