德國與法國合作，當然在歐盟之內還是有反對者，例如中歐的Visegrad 4──維謝格拉德四國（捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克），當中以波蘭最親美，反而匈牙利或許有合作機會。此外，還有歐洲現時藉難民問題冒起的民粹主義極右聯盟。



德、法合作可以把兩國的工業與軍工整合，此所以協議提出德法經濟區的概念，是以德法經濟一體化領先也帶動歐盟經濟的一體化，這便佔了歐洲工業經濟的大部分。德、法的金融力量也在歐洲處於主宰地位，德國龐大的外貿順差，既表現出德國工業的強大國際競爭力，也給德國的金融力量有一個紮實的基礎。德國中央銀行的謹慎保守，財政的偏重平衡，不僅對整個歐盟的財經政策有所約制，更凸顯出德國金融在國際體系裏的高信任度。德法合作，經濟規模擴大，科研工業互補長短地整合，也使德國的優越制度政策因素可以擴及法國，並且經法國的支持，進一步推行於歐盟之內。



此外，德國與法國緊密合作，相信會重新推動歐盟在英國脫歐後的整頓和發展。英國脫歐使歐盟內少了一個分歧因素，在面對極右民粹主義、美國策動的歐洲難民問題等的挑戰，以及怎樣在美國以外尋求與俄羅斯、中國、中東等國家新的外交關係的問題，德法今次的合作與整合條約，便應該是一個新的開始，對歐洲、對國際都會帶來新的變化。



德法合作應可以法國總統馬克龍前年九月在巴黎索邦大學的講話作為開始，他提出了眾多的歐元區深層整合措施以及新的發展策略，例如對碳排放全歐盟徵稅、數碼經濟與歐洲大學的改組等等。在此之前，歐盟內部已有不少就進一步一體化的建議在醞釀。德國外交部長馬斯去年七月在東京倡議多邊主義國家聯盟，也包含了重大的外交與經濟政策的新變化。



多邊主義是針對美國和特朗普的單邊主義，多邊主義國家便是與日本以及其他發達國家合作，維護世界貿易組織，對抗美國的政治與關稅恐嚇、欺壓。而在貿易上聯合他國與美國抗衡，必然在外交、軍事政策上與美國分道揚鑣，因為美國是把政治、軍事、外交與經貿綑綁一起來對付他國。這便與德法條約提出歐洲軍隊、獨立的外交政策主張一致。



而在美國攻擊伊拉克與敍利亞時，德國便拒絕加入。在與俄羅斯的關係方面，德國也是積極合作，不理會美國的壓力和制裁恐嚇。今後應該可以看到德法合作在與俄國關係、中東和北非的外交政策方面，與美國愈走愈遠。特朗普會怎樣應對呢？