得5G者得天下。華為在5G諸多方面領先全球，在智能產業方面有相當之江湖地位。此外，華為在相關全球產業鏈上也舉足輕重，它的市場銷售，它在高科技方面的開拓研發，都對中國經濟和國家實力的提升有獨特作用，其他企業無可替代。華為的重要性，美國人最是清楚，打擊華為最能打擊中國高科技及製造業。



因此，早在數年前，華為已被老美盯上，為今日出重手作了充分準備。可以肯定，今次老美不把華為徹底打趴下，是不會罷休的。中美貿易戰無論談成怎樣，老美也不會放過華為。特朗普把抓捕華為副董事長孟晚舟和中美貿易談判扯在一起講，不過是向中方施壓的一張牌，就算特朗普今後不當總統了，山姆大叔還會對華為不依不饒。



然而，華為又不是老美三拳兩腳、唆使幾個盟友、羅織一堆罪名抓人、審人、封殺市場就能打倒的。華為的經濟體量、掌握的先進技術、全球化商業王國和產業鏈，必能與老美長期周旋，逆境前進，打破圍剿。目前華為業務已遍及一百七十多個國家和地區，服務三分之一世界人口，有一百九十七家世界五百強企業、四十五家世界一百強企業選擇華為作「數碼化轉型的合作夥伴」，華為智能手機居全球市場份額前三位，全球品牌知名度達百分之八十六。



事實上，華為在發展過程中，學習了許多美國的「管理流程和制度」，使華為在全球化視野上更具西方管理思維，懂得合規——不僅遵守本國的法律、法規，更應符合各個國際組織的各種規範，是全球化營運企業的管理核心。華為具備了這些素質和經驗，就能穩紮穩打，任憑風浪起，穩坐釣魚船；加上當年「農村包圍城市」、「百戰艱難下九城」的艱難打拚歷程，不屈不撓的奮鬥精神、頑強意志，華為打不倒、拖不垮是完全可期的。



與此同時，華為更需國人支持，它是硬件出貨商，產品有增量才有利潤，有利潤才能投入研發，品質升級，在國際社會提高競爭能力，卓越發展。