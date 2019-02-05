一元復始，萬象更新；大年初一，春意盎然。恭祝讀者諸君事事如意，財源滾滾！



今年是己亥豬年，根據五行學說，己屬土，亥屬水，土水相剋，代表這一年不會怎麼平靜。但從另一個角度看，只要土善用水，就可以變成良田，意味五穀豐登。凡事有利必有弊，未來一年到底是吉是凶，是相剋還是相生，既看天時，也看地利，更看人和。



剛過去的戊戌狗年， 被視為火毒五年的最後一年，注定浮躁不安，動盪不已，香港永無寧日，國際社會紛紛擾擾，中美貿易戰烽煙四起似乎印證了火毒的威力。而己亥豬年開始轉行水運，火氣消失，照說局勢可以稍為緩和，但水能載舟，亦能覆舟，最怕無風起浪，江海橫溢，全世界依然無運行。



這並非無的放矢，當今國際形勢波譎雲詭，變幻莫測，確實很難令人樂觀。正如有人指出，中國生於「酉」月屬金，美國生於「午」月屬火，兩國天生相剋相爭。而從現實情形來看，美國為了維護霸權，必然要遏制中國崛起，兩國注定成為競爭對手。君不見，美國正對中國展開全方位打壓，除了發動貿易戰，在政治、軍事、外交、科技等領域也步步進逼，特別是對中國科技產業的圍堵，對華為等企業的打壓，已到了無所不用其極的地步。大國博弈之下，中美關係固然陷入建交四十年來最嚴峻局面，全球政治經濟也面臨種種不穩定因素。



更何況，美國與歐盟、日本等國家也存在貿易糾紛，與俄羅斯重演軍備競賽，加上英國脫歐困局未解、法國黃背心示威沒完沒了、委內瑞拉政局動盪不安等，這個世界一點也不太平。國際貨幣基金組織多次調低來年全球經濟增長預測，不是沒有原因。



香港作為細小而開放的經濟體，正如大海中的一葉扁舟，隨波逐流，身不由己，盼只盼風浪不要太大、太急、太兇險。這正是港人對豬年的普遍願望。