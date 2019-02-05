中美之爭，是崛起大國與守成大國之爭，是兩種制度優越性之爭。雖然美國仍然實力超強，更有西方盟友助拳，處於下風的中國在今次貿易戰中讓步是大概率的事，但貿易戰只能延緩中國發展的速度，卻不能打斷國力上升的勢頭，時間站在中國一邊。



說美國衰落並非玄學家的預測，而是有種種迹象。特朗普上台之初見過兩個中國人，一是馬雲，一是郭台銘，前者承諾為美國創造一百萬個工作機會，後者答應在威斯康辛州再造一個硅谷。兩年過去了，馬雲因美國對華發起貿易戰而毀諾，而郭台銘的再造硅谷大計只聞樓梯響，最近鴻海更聲言因為成本問題而放棄投資計劃，急得特朗普急召郭台銘閉門對話，會後郭台銘重申投資計劃不變，但這是真心話抑或虛與委蛇，不妨拭目以待。



事實上，重振美國製造業說易行難，除了成本高昂，也因為美國產業轉移已經四十年，配套嚴重不足。蘋果公司曾計劃在德州製造電腦，標榜「美國組裝」，到頭來因為當地沒有適合的螺絲釘，不得不從中國供貨。蘋果遭遇的「螺絲釘」挑戰，令其認識到當今世界沒有任何一個國家──包括美國在內──能夠在規模、技藝、基礎設施、成本這個組合上與中國匹敵。



而在今次貿易戰中，美國也發現不少中國產品無法替代，要麼是中國獨家生產，要麼只有中國才能造出滿足其需要的產品。不少廠家還找到規避美國徵稅的方法，就是在中國生產，運往墨西哥組裝，再出口美國。如果說今次貿易戰有正面的價值，那就是美國人認識到其對中國市場依賴之深超過了想像。



在產業規模、技藝、基礎建設、成本的組合上，中國無與倫比，這就是核心競爭力。更何況中國的政經體制善於集中力量做大事，這也是西方資本主義的鬆散所無法比擬的，只要中國自己不亂，再給十年時間，世界就會兩樣。