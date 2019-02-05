今天是己亥年正月初一日，毓民在這裏恭祝各位讀者在新的一年平安喜樂，家庭幸福！新年第一天，送舊迎新，人人善頌善禱，華人社會在農曆新年都會用上「一元復始，萬象更新」這副非常工整的對聯，期盼新的一年，新的開始都是好人好事！



「一元復始」語出漢董仲舒《春秋繁露》：「一元者，大始也。」至於「復」字，《易經》「復卦」有「來復」之意；「復卦」上一卦是「剝卦」，是「剝落」之象，這也是成語「剝極必復」的由來，寓意惡劣的情況到達極點之後，必定會轉好，即是「否極泰來」。



「元」是開始，也是第一；「旦」是一天或早晨的意思，「元旦」即是「初始的日子」，「元旦」便是新的一年的第一天。中國最早稱農曆正月初一日為「元旦」，在專制帝王統治時期，每個朝代每個皇帝的年號，都是單獨的紀年，即是陰曆紀年。採用公（陽）曆紀元則是始於中華民國建立。中華民國元年（公元一九一二年）一月一日，亞洲第一個民主共和國中華民國正式誕生，孫中山先生於民國紀元前一年十二月二十九日（陰曆辛亥十一月十日）經各省代表會選舉為中華民國臨時大總統，本日宣誓就職於南京，並依據十二月二十七日各省代表會改正朔用陽曆之決議，宣布以黃帝紀元四千六百零九年十一月十三日為中華民國元年元月元日。從此之後，陽曆一月一日便稱為元旦。一九四九年中國政權易手，中華民國政府播遷台澎金馬，同年九月廿七日，「中國人民政治協商會議」第一屆全體會議決議，中華人民共和國紀年採用公元紀年，將農曆正月初一改為春節，陽曆一月一日定為元旦。



送走狗年，迎來豬年，真是百感交集！香港這片乾淨土蒙垢，港人度日如年，非關天時、地利，那是因為特區政府人謀不臧。過去一年，政府施政倒行逆施，天怒人怨，如沙中線豆腐渣工程醜聞監管不力、中環繞道交通混亂、三隧分流朝令夕改、派錢四千元方法擾民、綜援新政虐老、醫護人員譁變等，無一不是政策出問題，無一不是人為災難！但由特首林鄭至政務司司長張建宗都堅持政策沒有問題，只是執行的細節有瑕疵。林鄭「反省反思」之後原來是「死不改悔」；張建宗則要求市民「不要有政府管治出了問題的錯覺」，並表示政府以後會留意「魔鬼在細節」，真是語無倫次！特區政府的管治威信已經蕩然無存，由特首以至一眾高官的民望亦已跌至谷底，甚至可以這樣說，香港市民對這些庸官、廢官已經有足夠的討厭！



「剝極而復、否極泰來」是「一年復始」的祝願，也是全香港市民善良的主觀願望，但是恐怕也只能自求多福！