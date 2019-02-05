台灣明年總統大選，各政黨紛紛為出選造勢，豬年來臨先以文宣較勁一番。藍營「四大天王」之中，以當紅炸子雞韓國瑜的風頭最勁，高雄市政府依例向民眾派發每封十元（新台幣‧下同）的紅包，吸引民眾清晨四點起床排隊，紅包甚至在網絡炒至一千五百元一封。反觀綠營行情慘淡，蔡英文的一元紅包炒不起，其揮春被網民以四十元放售乏人問津，蘇貞昌揮春甚至僅值三十元。



藍綠此長彼消，一點也不奇怪。蔡英文上台以來正經事沒幹過一件，一味將精神放在追剿國民黨上，拒認「九二共識」令台灣自絕於國際、兩岸關係陷入冰點，更令台灣經濟雪上加霜，加上年金改革、一例一休等諸多政策引發民眾不滿，結果「拔菜」組織、反蔡團體紛紛成立，連新春期間都貼身狙擊，蔡英文猶如過街老鼠，想翻盤連任幾乎是不可能。反觀韓國瑜氣勢如虹，其「高雄發大財」願景令民眾有了希望，甚至連長期沉疴不起的房價亦見回春，不少業主封盤漲價。久無人氣的酒店亦逐漸多了旅行團入住，整個高雄市在今個新春洋溢一片活力。



有人不解，韓國瑜一個光頭佬，其貌不揚，一年前甚至名不見經傳，為何會捲起韓流旋風，連哈佛大學都爭相邀請他赴美演講？原因簡單，人們早就厭倦不問是非、只問立場的政治鬥爭，韓國瑜開宗明義拚經濟，將意識形態放在一旁，令民眾耳目一新。而隨着台灣選民「白目化」，高高在上、一本正經的政客已沒有多大市場，反而「大嘴巴」更受歡迎，柯P正是典型例子。韓國瑜說話簡單直接，不扮高深，令民眾覺得親近，自是比黨內其他大佬有優勢。



目前，國民黨有意出選總統的起碼有吳敦義、朱立倫、王金平以至馬英九，但論贏面，無人能及韓國瑜。儘管他表明無意角逐，但世事如棋，政治一日都嫌長，誰能說得準？