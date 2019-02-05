農曆新一年歲次己亥，祝願香港退黃轉綠，重展生機。東方報業集團依習俗到黃大仙祠為港運求籤，今年求得第二十一籤，名為「武則天賞花」，內文曰：「天外紅霞如抹錦，檻邊桃杏鬥新粧，盈眸燦爛誰居首，美酒頻斟且酌量。」意象不壞，屬中吉籤，看來特區有機會轉禍呈祥。



去年香港正逢背運，有數十年一遇的颱風來襲，交通事故頻生，而中美兩國的貿易戰，香港處於夾縫之中，又要受池魚之殃。再加上特區管治班子施政混亂，進退失據，因此有人認為港府是中了邪。這話題有趣，本欄在去年十月二十日亦曾論及此事，文章題為：「香港今年樹倒而運衰」。



文中從玄學角度而論，香港特區生於一九九七年七月一日，當日的天干地支為甲辰。甲五行屬木，代表自己，也代表樹木；辰屬土，代表財富與土地。去年歲次戊戌，天干地支都是土，地支每逢辰戌相遇就會相沖，戌土與特區出生日的辰土猛然相擊，泥石鬆動，甲木失去支扶就漸次倒下。事實上，颱風「山竹」過後，香港究竟塌了多少樹，恐怕至今尚難說清。



甲木代表香港，去年腳下受沖，立足不穩，故管治班子變得昏頭昏腦，如同中邪。到狗年的後半段，三隧分流方案拉倒，申領長者綜援的年齡下限似改不改，派錢過程更是混亂不堪，港府狀如傻子，行事錯而又錯，道歉完再道歉。呵呵！依本居士看來，都是因為特區的神魂受了辰戌之沖，因而混混沌沌。



不過，好運不常，惡運不永，希望永遠在明天。去歲的文章雖然談及香港中邪論，末後卻仍是樂觀，結語說：「幸而很快就到明歲己亥年了，上土下水，己土與甲木相合，財來合我，睇嚟香港冇咁易死嘅。」觀乎今年的黃大仙靈籤，與干支互相參詳後，我相信上述預言是會應驗的。