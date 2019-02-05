狗走豬來，新春正月，老朽誠心恭祝本報讀者「豬事大吉」！身壯力健如野豬，有野蠻之體魄，才可以自求多福，即使活到六十歲的「中年」也可搵到工，發揮昔日的獅子山下精神！正月流流，開筆都想字字珠璣，唔好躁爆好似立法會反對派議員咁，周不時拍枱敲櫈甚至狂搶女職員手機；又或如一個二個特區廢官都承認「政府抵鬧」！一個坐擁金山銀山嘅政府，施政竟然跪低再跪低，試問一個骨質疏鬆、跪出癮嘅政府，除了辣㷫全城，搞到全民嬲嬲豬，還有甚麼本領？



過去幾日，港鐵沙中線醜聞愈爆愈有，一眾有關高官如運房局局長陳帆，就如「火燒豬頭──熟口熟面」的廢噏兩句：缺失事件有詐騙之嫌，已交執法機構跟進！講完就彷彿事不關己 ，大可高高掛起！可憐向來「好打得」嘅林鄭都要扮「好忍得」，要不然，以其精英心態及官到無求膽自大的作風，豈會對沙中線的連串問題如此陳情：「呢個工程出現咁多問題，我係表示十分失望；亦對港鐵喺監管工程方面有相當錯失，我又係感到非常之遺憾，非常之失望。」老朽相信，再怒炒多幾個港鐵高層，都難消林鄭心中之恨！



豬年都咁多鬱結，老朽縱使一把年紀，都怕臉上爆出粒粒，有失儀容，還是說個有關豬的笑話畀大家過把癮。



話說豬被殺後，向佛祖哭訴：佛祖，我太冤了，吃了一輩子剩飯潲水，最後還要被殺，供人享用。佛祖說：今生受者是因果報應！你上輩子不聽民間疾苦，今生讓你長個大耳朵；你看不起老百姓，今生讓你長個瞇縫眼；你總愛說大話，今生讓你嘴巴前凸；你老坐辦公室，今生讓你四肢短小；你搞二奶多，今生讓你長一排奶頭；你平時吃的剩飯潲水是你上輩子浪費的。豬疑惑的說：這像是內地的貪官，更何況我不懂反白眼。算吧！一於繼續大覺瞓發個春夢！