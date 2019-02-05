本港電競運動平台CGA近日正式營業，是目前亞洲最大的綜合電競館。CGA行政總裁周啟康表示，電競館期望每年吸引至少一百二十萬人次入場，建立電競愛好者聚腳社區。



國際知名會計師事務所普華永道發表的報告指出，電子競技已超越足球，成為最具增長潛力的體育項目，二○一八年電子競技產業的經濟效益將達到八億美元，預計到二○二二年，電子競技行業的經濟規模將會翻番。



本港的產業結構過於單一，限制了青年的就業選擇。電競業無論在亞洲或世界各地的市場，潛力都十分龐大，積極推動電競業，可以促進香港經濟發展和邁向產業多元化。



電競市場不容小覷，然而本港在發展電競運動方面已經落後於人，必須急起直追，消除電競業的多項障礙。



第一，本港電競運動的發牌政出多門，競賽、觀賽、場地安全由不同政府部門負責，涉及民政事務總署、康文署、食環署、牌照事務處等多個部門，而創新及科技局只負責統籌產業發展。政府必須規範發牌手續，釐清電競場所的牌照申領事宜。



第二，香港電競的負面社會形象，令加入行業的人才以至建立觀眾群都受到限制，阻礙行業發展。政府須牽頭消除社會大眾對電競的誤解，提升行業認可。



第三，香港缺乏正規培養電競人才的途徑，後勤及周邊工作都支援不足，除了影響人才質素，亦難以吸引新人入行。人才培養是行業長遠發展的關鍵，政府須妥善規劃電競運動的推廣、教育、培訓，為電競業帶來更多新血。



第四，香港未有將電競視為體育項目，更遑論為電競成立國際認可的體育組織。二○二二年的杭州亞運已列電競為正式比賽項目，現距離亞運只有三年時間，政府必須加快本港電競運動的發展，加強電競的社會認受性。