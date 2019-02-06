功夫茶：旺角攤檔又開張　因住暴亂再上演

農曆新年假期，好多人都會去旅行放鬆吓，又或者留港同親友團聚，敍舊話新，唯獨傳媒年中無休，夙夜匪懈，堅守第四權嘅崗位。冇計喇，特衰政府冇靈魂冇神經，港產廢官出爐鐵唔打唔得，功夫茶想話抖番吓都難。



大家呢兩日落旺角行番轉，都會發現各式應節賀禮攤檔一應俱全，肩摩轂擊，好不墟冚，但一團和氣嘅表象之下其實潛藏暗湧。旺角暴動過咗去三年，有「港獨」組織揚言要舉行旺暴三周年集會，仲講到明「毋忘義士」、「為抗爭者平反」添。



冇錯，當年全世界見住班暴徒縱火掟磚襲警乜都齊，事後唔少參與者被判刑，大部分明理嘅市民都分得清美醜黑白，但世上總有部分人顛倒是非，唯恐天下不亂，佢哋藉住所謂三周年圖謀搞事，如果官老爺以為暴徒已經收監就麻痹大意，分分鐘爆多次大鑊㗎！



可能知衰啩，警方吸取三年前嘅慘痛教訓，一早部署定重兵戒備。但講到尾，與其揚湯止沸，不如釜底抽薪，搞事者以關心基層攤檔小販生計為由製造事端，街頭違法擺檔問題一日唔解決，官老爺執法一日都會授人以柄，問題只會沒完沒了。



講嚟講去，都係有「港版城管」之稱嘅食環署惡吏埋下嘅禍根。正因為長期以來對春節開檔嘅熟食小販隻眼開隻眼閉，懶於執法，導致部分攤販有「合理期望」，以為可以「奉旨開檔」，問題係佢哋明火煮食，既有衞生問題，又有安全隱患，更加唔好講噪音滋擾，附近街坊嘈多兩嘈，港版城管焗住做嘢，卒之咪畀有心人煽風點火，引爆出一壇大大鑊嘅暴動囉。



講起呢班「港獨」分子，最興雙重標準，水貨客活躍北區，佢哋嘈到拆天，熟食小販一樣被指擾民，佢哋就屁都唔放一個；水貨客有強國人，佢哋就話要「光復」社區，熟食小販一樣有南亞幫，佢哋就裝聾扮盲，呢啲唔係亂搬龍門又係咩呀。



咁當然喇，有需求就有市場，市民新正頭想有個熱熱鬧鬧好去處，攤販想趁新年賺番筆外快，呢啲都無可厚非，爭在官老爺點平衡各方利益嘅啫。有辦你睇，深水埗熟食墟市搞咗三年，今年移師保安道遊樂場，一樣丁財兩旺，市民買得開心，攤販做到手軟，可謂皆大歡喜。話時話，一早有人建議港府效法新加坡大搞熟食市場，以今時今日咁多位處旺區嘅閒置官地，絕對有得諗，只可惜民急官唔急，最終咪搞成今日咁囉。



講乜都係假，打蛇打七寸，擒賊先擒王，係人都知「旺暴」係「佔中」嘅餘波，而佔中始作俑者正正就係漢奸黎、李漢奸之流，所以話慶父不死，魯難不已就係咁解。