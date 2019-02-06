正論：派錢四千補鑊忙　名曰關愛實刁難

都說特首一蟹不如一蟹，其實身為特區大掌櫃的財政司司長也是一廢甚於一廢。上任財爺曾俊華因為年年預算變失算，因此有了「史上最廢財爺」之譏，想不到現任財爺陳茂波更加不堪，不僅在財政預算方面的誤差比前任更大，在派錢方面的無能亦是史無前例，即使不斷跪低補鑊，但補極仍有漏洞，刷新人們對「史上最廢」的認知。



港府派錢四千元方案蹉跎近年，錢是至今不見影，擾民亂象卻是接踵而至。從申請表供不應求，到要求市民自備白紙印製表格；從當局拒絕網上申請，到熱線電話打不通；從取消要求申請者提供住址證明，到強調郵資不足也不會影響申請資格，可以說是一個亂象接一個亂象，港府跪完再跪，補完再補。當局昨日宣布新的補鑊措施，將分區辦事處由現時的一個增至四個，供無銀行戶口者領取現金支票，熱線也增至六十條供查詢。可惜，由於分區辦事處全部設在九龍區，又招來地域歧視、冥頑不靈的批評。



現有的一個分區辦事處位於觀塘，對新界居民來說，需要山長水遠到觀塘領取現金支票，可謂費時失事，而新增的三個分區辦事處，分別位於長沙灣、啟德以及旺角，又是全部位於九龍區，新界居民領取支票仍然是山長水遠，增設辦事處根本就沒有意義。人們實在難以理解，為甚麼不在新界區設立辦事處，就近服務當區居民呢？



增設臨時辦事處這麼簡單的事，港府都能製造混亂，引發民怨，如此「能人之所不能」，真不知道港官的腦子是甚麼材料構成的，恰好今年是豬年，「人頭豬腦」之聲不脛而走。其實，科學研究顯示，豬並不是想像的那麼傻，而是智商高於狗，與靈長類的大猩猩相似，說港官「人頭豬腦」，那是對豬的貶低。最起碼，豬全身都是寶，對人類有貢獻，而不像港府官僚那樣高薪低能，擾民之餘還要領取比美國總統還要高的人工。



話說從頭，上個財政年度港府庫房錄得一千五百億元盈餘，打破歷史紀錄，但財政預算案卻沒有派錢的計劃，引起極大民怨，最終港府決定由關愛基金出面，為未能受惠於減稅措施的市民派錢四千元，美其名曰「補漏拾遺」。結果大家看到了，港府派錢派出個「大頭佛」，派出了天怒人怨，關愛基金最終未能為港府的無能兼涼薄遮醜，反而醜上加醜，可謂適得其反。



當然不能排除另一個可能，就是港府派錢本來就是不情不願，因此刻意刁難，製造障礙，讓申請者備受侮辱。如果市民覺得收錢麻煩，今後不再要求派錢，那就正中港府下懷。



這個政府就是這樣，善財難捨，冤枉甘心。大型基建超支動輒數十、數百億元，面不改色；為「大嶼願景」不惜傾盡庫房所有，毫不心痛；對南亞假難民包吃包喝包住包打官司，不知多大方，但對自己的市民就換了另一個面孔，斤斤計較。港府民望低處未算低，也就不難理解了。