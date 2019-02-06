世界視線：丹鳳呈祥龍獻瑞　翠珊征歐英添憂

豬年來臨，不只全球華人慶賀新歲，英國首相府也搞搞新意思，首次在大門張貼一副春聯，寫着「丹鳳呈祥龍獻瑞，紅桃賀歲杏迎春」。自從一六年公投脫歐以來，英政府對中國展示開放態度，首相文翠珊一七年上任後首個農曆新年，即在首相府舉辦新春招待會，招待中國駐英大使劉曉明夫婦及華人代表等百多人，還用普通話拜年。去年初她訪華隨團的政商陣容鼎盛，為未來脫歐後做好開拓市場準備。今年繼續辦新春招待會，更邀請近百位華裔小學生到府邸賀年。唐寧街十號表面洋溢佳節氣氛，可是女首相此際應該是對人歡笑背人愁，皆因脫歐問題依然一籌莫展。



英國國會雖然早前通過兩個脫歐修正案，排除硬脫歐選項及尋求與歐盟商討替代方案，但歐盟要員容克與圖斯克等人態度強硬，屢次表示「談判大門已關」。距三月二十九日限期時日無多，如果事態沒有突破性進展，英國無可避免在沒有協議情況下脫離歐盟，外界預計可能會有災難性後果。當地傳媒指英政府已為此定出應變計劃，安排英女王等皇室成員逃離倫敦，往安全地點暫住。雖然「倫」陷的機會不大，英政府此舉卻明顯已打定輸數。



歐盟心硬，文翠珊依然口硬，強調英國將如期脫歐，並指會努力爭取重新談判，在最具爭議的最後擔保方案加入日落條款。內政大臣賈偉德幫口，指邊防部門早已有方法以「現有科技」去解決北愛爾蘭邊界問題，毋須啟動最後擔保方案，並批評歐盟對事件態度缺乏善意。女首相與黨友似乎想引導國民覺得是歐盟不肯打開方便之門，企圖推卸當前困局的責任。



文翠珊落力演出「難為了家嫂」，英國人可能只關注「首相去哪兒？」當地最新民調顯示，五成六國民希望繼續留歐，只剩四成四支持脫歐，是一六年公投以來兩陣最大差距。文翠珊即將出征布魯塞爾歐盟總部，外間預測爭取翻盤的機會渺茫，府邸貼聯紅桃賀歲，女首相極可能新春食白果。前路茫茫，無論西曆或農曆新年，英國人都在憂慮中度過。