中美貿易談判似乎還只是雙方開價，並無結果。



以美國總統特朗普現時在國內、國外的處境，他實際上需要在美中以及美朝關係有所突破，尤以中美關係為重，目的是以此扭轉美國股市的跌勢，振興他在國內的民意支持度。



然而，貿易一如其他談判，講求技巧，不會是坦誠相向，反而是用盡各種手段，來爭取談判一方的利益。特朗普自誇是談判高手，上台之後，在國際談判中軟硬兼施，不惜欺騙與恐嚇，無所不用其極。中美過往談判中可能有所協議，卻可以在事後推翻，全無誠信可言。因此，中國怎麼可能信任特朗普呢？還是爾虞我詐，中國不可能這麼多年以來不明白與美國外交來往之不可坦誠，篤信其誠意。



中國代表團最近前往美國談判，下一步是美國代表團到中國談判。特朗普不會對中國讓步，中國也似乎不可能有大的讓步。中美雙方都同時面對着國內的壓力，中國尤為害怕美國的得寸進尺。結果，在特朗普而言，只是不停地製造有所協議但美國不讓步的假象，以抬捧股市股價，甚至營造出與習近平再度進行高峰會議的可能性，給各方樂觀的預期。



關鍵是貿易談判三月一日的死線。中國只是稍作讓步，不肯如當年日本那樣屈從。這樣的結果，特朗普是難以拿出來向國內交代的。如果真的對華進口關稅由百分之十增至百分之二十五，中國必然反擊，提高從美國進口的關稅，最近增加從美國進口農產品、石油、天然氣等，也會一併取消。美國國內，無論是進口還是出口，都會受到影響，股市亦可能再次大跌，對特朗普的壓力便大增。因此，特朗普賭博的打算，若中國不大幅讓步，實際便是賭輸了。



特朗普能怎樣翻身呢？以他的口沒遮攔性格，應付之策便很簡單，公開指摘中國官員，卻同時強調與習近平的友好。在口頭上堅持，在實際行動上便大有可能把加稅的威脅再拖延三個月，讓他的處境以及中美關係有變化的機會。



中國對付特朗普，最佳的戰略就是用談判來拖延。談判帶來希望，雙方都可以製造各種樂觀的可能性，中國、美國（加上香港）的股市都能夠又升又跌地起落，不會大跌，至少在延期決定關稅增加與否的時間裏，大家還可以相安無事，各自照顧其他更為迫切的挑戰與問題。換言之，是特朗普將貿易摩擦凍結，另謀方法對付中國，例如針對華為等中國大企業。只要中國堅持，特朗普是無處入手，下一步再算吧！