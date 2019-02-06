最近在華盛頓舉行的中美貿易談判，中方表示，雙方重點就貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、實施機制等共同關心的議題，展開坦誠、具體、建設性的討論，並取得重要階段性進展。大家知道，知識產權保護一直是中美經貿關係中糾纏最久的問題，是貿易糾紛的重頭戲。對中國而言，它是四十年改革開放、參與世界經濟一體化、維持和發展中美關係、加入世界貿易組織（WTO）等遇到的「新問題」。



對此，美國人逼得很緊。中國要融入經濟全球化，要跟隨美國和西方世界定好的「遊戲規則」，不能不認真面對這個「新問題」，學習了解「知識產權」這個現代經貿的新課題，在經貿談判中步步為營，把握節奏，有退有進。對此，中國已積累了不少經驗，鍛煉了人才。



去年底「慶祝改革開放四十周年大會」上獲得「對外開放法制建設的積極實踐者」獎章的張月姣，就是其中佼佼者。七十四歲的她曾擔任世界貿易組織爭端解決機制上訴機構法官，她是中國「入世」談判和中美知識產權談判的「一線親歷者」，一九九一年隨剛剛出任對外經濟貿易部副部長的吳儀赴美參加「第一場談判」，為此，中央成立了「知識產權談判小組」。



這次談判，中方準備好了前一階段落實中美知識產權諒解備忘錄的情況，然「下一步的計劃介紹還沒有完全展開」，就被美方人員打斷，美方副代表告知「這次談判，談不成了」，美方「已經單方面宣布談判破裂」。面對美方的「突然襲擊」，霸道無禮，吳儀激憤之下，沒和美方代表握手就轉身離開，回到駐地，吳儀潸然淚下，決定立刻返國。她和張月姣趕往機場，等到兩張經濟艙的退票才能成行，在飛機上起草匯報總結。張月姣說，關於知識產權的鬥爭，並不僅僅是她參與的十二年，實際這場鬥爭還在繼續。



不錯，時下中美貿易戰正酣，當年美方突然襲擊，中斷談判，是因六四事件大背景，美國和西方要全面制裁封殺中國。現在又是這樣的大氣候，鬥爭更複雜、更尖銳也。