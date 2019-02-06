北宋大文學家和政治家歐陽修認為：「盛衰之理，雖曰天命，豈非人事哉。」盛衰的道理，雖說是由天命決定，難道就和人事無關嗎？香港由盛而衰，日益沉淪，既有客觀因素，也有人為因素，尤其是港府施政混亂，諸事不順，絕對是因為人謀不臧。



東方報業就香港豬年運程向黃大仙求得「武則天賞花」中吉籤，看似不過不失，但冬天賞花畢竟是逆天而行，並不可取，港府施政屢屢碰壁，不就是因為違逆民意嗎？林鄭月娥也許想以武則天女皇自居，殊不知眼高手低，黃大仙批給她一支「太白撈月」下下籤，意味到頭來終究是一場空。證諸最近發生的種種施政亂象，包括收緊長者綜援申請門檻引起民怨沸騰、派錢派得一塌糊塗、三隧分流方案半途而廢、沙中線工程醜聞愈揭愈多等等，港府一錯再錯，一跪再跪，黃大仙靈籤可謂靈驗無比。



至於政治環境方面，黃大仙批示的也是下下籤「孔子聞衛樂」，同樣神準。孔子形容春秋時代的社會禮崩樂壞，痛恨鄭國和衛國的靡靡之音：「惡紫之奪朱也，惡鄭聲之亂雅樂也，惡利口之覆邦家者。」紫色奪去紅色的正統地位，鄭國靡靡之音破壞典雅的音樂，強嘴利舌的人以胡言亂語顛覆國家，而這些恰恰就是當今香港社會的寫照。政治紛紛擾擾，政客吵吵鬧鬧，香港家宅不安，雞犬不寧，豈止禮崩樂壞這麼簡單。



天意不可違，民意不可欺。黃大仙為香港指點迷津，指出方向，港府若能認真領會，順應天意民心，不難逢凶化吉，否極泰來，否則豬年的香港依然無法安寧。正如老子所說，「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道……夫唯不爭，故無尤。」己亥豬年行水運，顯然對金融行業起家的香港有利，關鍵是「不爭」才能「無尤」，怕只怕港產官僚冥頑不靈，顢頇無能，即使有再好的運氣，恐怕也無福消受。