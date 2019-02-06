香港的騷擾電話特別多，電訊詐騙也特別多，令人不勝其煩也防不勝防。究其原因，就是私隱外洩問題嚴重，八達通、國泰航空及環聯資訊先後被揭洩密，令人至今猶有餘悸。最敏感的個人資訊一覽無遺，同一個人光身走在大街上任睇唔嬲沒有區別。



眼下金管局及銀行公會合作，推動中央化「專業資訊機構」，又稱「認識你的客戶」平台，美其名曰提高銀行對客戶盡職審查的效率，優化客戶體驗，實則很可能在醞釀更大的私隱危機。原因是，有力爭標的兩間機構都是美國公司，一為上述曾涉私隱外洩災難的環聯，另一為國際商業電器IBM，據稱環聯擁有大量客戶資料，是市場上主要服務供應商，目前仍被看高一線。但最終不論是哪家雀屏中選，香港人的私隱資訊包括姓名、年齡、性別、身份證號碼、住址、銀行戶口、存款多少等，統統由外國人掌握，安全成疑。



美國人在資訊科技方面最先進，由他們幫我們管理私隱資料，過去也許沒有多少異議，不代表現在也沒有問題。別忘記，中美關係發生質變，中美之爭將持續很多年，美國打壓中國無所不用其極，其中一個藉口就是所謂「國家安全」，而「私隱安全」與「國家安全」密不可分。華為及其副董事長孟晚舟被美國指控二十三項罪名，其中不少原始資料是由美國金融機構提供，誰敢保證香港人的私隱資料不會被洩露，內地駐港人員的資料不會被別有用心地利用，敵對勢力要找誰的把柄豈不是手到拿來，不費吹灰之力？



換位思維，如果中資企業替美國人掌管私隱資料，美國人不可能樂觀其成，美國國會不可能不吵翻天，美國國安機構也不可能不出面干預，誰為中資開綠燈，誰就有「通敵」之嫌疑。而港府將如此重要的私隱資料管理權拱手相讓，是因為犯糊塗，還是刻意為之，這是另一個大問題。