今天是正月初二日，歲序進入己亥豬年。賀年簡訊的吉祥語「諸事大吉」、「諸事如意」等都是善頌善禱，期待豬年行好運，大家過好年。周元復「豕」，亥乃十二地支最後一支，寓意終極而始，但逢九必變（二○一九年），而且必是大變，己亥豬年恐怕也是陷世變日亟之局，由國際、台海兩岸到香港，今年必將是波譎雲詭。美中貿易科技戰爭蔓延，引發的國際政治經濟角力加劇，新的東西方冷戰時代已掀起序幕；北京促統招降，台北宣獨抗衡，兩岸掌權者又重回對峙舊路，台海危機風險升高，尚幸台灣民眾務實，民生樂利優先，統獨無感。至於香港，廿二年來，四任特首都是把市民當「豬頭」，不住「霸凌」；自詡「好打得」的林鄭，上任不足兩年，行政失當、立法兒戲、司法崩壞，「一國兩制，港人治港」變了樣。



面對這樣的困局，港人應如何自處，處變不驚或苦撐待變？處變不驚是面臨巨變時仍然淡定，不會方寸大亂，進退失據。當年中華民國遭逢國際變局，被迫退出聯合國，危如累卵，蔣中正呼籲軍民面對橫逆必須同心同德，「莊敬自強，處變不驚」。處變不驚的「變」是不好的變化，肆應變局必須有堅毅勇敢的精神，樂觀奮鬥，積極進取。



苦撐待變則是指現在的情況非常惡劣，但由於大家相信物極必反，於是繼續忍耐，哪怕是受苦，終有一天變化來了，撥亂反正，明天會更好。苦撐待變的「變」是由壞變好，所以值得等待！苦撐待變如果只是等待，不去做一些事情促使改變早日降臨，消極退縮的態度只會令情況變得更惡劣。昨天筆者說：「剝極而復、否極泰來是一元復始的祝願，也是全香港市民善良的主觀願望，但是恐怕也只能自求多福！」並不完全是消極退縮，因為自求多福是要靠自己。



踏入一九年，可以預見美中貿易科技戰的態勢會不斷升高，國際關係複雜多變；兩岸關係要看明年台灣大選的結果，預計將會是陷入混戰，結果難測。香港處於國際和兩岸的大變局中，固然無法獨善其身，卻沒有應付大變局的能力，政府的領導人「官到無恥膽自大」，主要官員則「高薪低能」，連攸關民生福祉的政策也頻頻出錯，而且不知愧恥，諉過於人。香港人不懂處變不驚之道，而苦撐待變也是無可奈何。由於善良可欺，不但被當成「豬頭」，更會互嘲為「港豬」。



兩岸有豬瘟肆虐或困擾，香港有野豬難馴，同樣考驗當政者的政治智慧，但把人民當豬頭的領導人又怎會是智者呢？特區政府把港人當豬頭，肆意欺凌，「港豬」一日變成野豬橫衝直撞，甚至「豬瘟」爆發製造騷亂，香港會變成怎樣，真是不堪設想！