豬年伊始，各國政要紛紛向中國人發出新春祝福，日本首相安倍晉三一改往年只在當地華文媒體刊文的做法，首次親身上陣發布視頻並以普通話向中國人拜年，為中日關係回暖的一大信號。安倍亦已邀請習近平今年兩度訪日，包括邀請習近平出席年中在大阪舉行的G20峰會，以及在G20場合以外正式訪問日本。假如成事，習近平將是相隔十一年後，再有國家主席兩度訪日。



這還不止，東京塔在年三十晚舉行了亮燈儀式，中國駐日大使程永華與日本前首相福田康夫等一起按下按鈕，讓紅色燈光照耀東京塔，洋溢着濃烈的新春氣氛。



外界分析指，現時正值日俄北方四島歸還談判和日朝重啟談判前夕，安倍邀習兩度訪日是為了鞏固外交基礎。這些固然是原因，但安倍將中日兩國關係提升至「新階段」，也拜美國總統特朗普的美國優先和單邊主義所賜。



眾所周知，美國一方面要求日本攤付更多軍費，獅子開大口；另一方面美日也有關稅問題，加上特朗普言而無信，退群成癮，日本感到美國愈來愈不可靠，出於形勢需要，與中國走近可謂順理成章。當然，中美貿易戰亦迫使中國必須改善與鄰國的關係，避免美日合作對抗中國。由此可見，中日修好是各取所需，對雙方都有利。



不過，兩國經濟可以走近，但始終存在無法可解的領海主權及釣魚島等問題，加上日本在台灣上下其手、跟台獨眉來眼去，中日關係依然脆弱。事實上，美日有軍事同盟，日本是美國圍堵中國島鏈的最重要一環，日本右翼也以美制華，這些都是日本根深柢固的「國策」，不可能輕易改變。再說，安倍外祖父岸信介是二戰甲級戰犯嫌犯，也是二戰後最先敵視新中國的日本政界人物，安倍曾毫不諱言繼承了外祖父的政治DNA，骨子裏視中國是敵是友，不言自明。