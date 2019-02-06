每年立春前後，東方報業集團都會按傳統習俗到黃大仙祠替香港人求籤，所求者不限於港運，也包括國事、天下事。今年有一籤特別吸引筆者注意，就是問及中外關係的一支，那是黃大仙一百籤中的第一籤，機會難得，尤其矚目，值得一談。



第一籤名為「姜公封相」，籤文曰：「靈簽求得第一枝，龍虎風雲際會時，一旦凌霄揚自樂，任君來往赴瑤池。」文意是手握乾坤，叱咤風雲，乃上上大吉之象。不過，筆者小時候聽人說過，大仙籤求得第一支，因為太好太旺，故是泰是否就端賴你能不能承受得起，受不起的，不但盛運不臨，還要連續倒楣五年。情形就好像突然將一個窮小子推到龍椅上坐一回，再讓丹墀下眾人向他三跪九叩；你以為只是好玩，但若信傳統說法，他若受不起如此厚禮，反倒會折損福澤云云。



自從一九八九年之後，中國從未遇過今日的外交困境，踏入農曆豬年，又能否鷹揚豹變、魚躍鳶飛？先看去年東方為中外關係求的一籤，那可謂靈前驗後，若合符節。該籤是下下大凶之兆，名為「蹇叔哭師」，內文曰：「秦師大敗在殽山，三帥皆擒盡放還，蹇叔諫言因不聽，倒戈捨甲返秦間。」籤文大是不吉，兵凶戰危，大仙還明示出我方會有要員被擒，事實也果然如是，不得不慨嘆世事之奇，乃至於此！



應付中美兩國貿易戰，去年本欄一直採取保守態度，力勸中方策略宜軟多硬少，旁人以為這是怯懦，其實不然。上述的籤文問此而應此，這籤便多半會靈驗，明知時運不濟，便得採取守勢，所謂「不知命無以為君子也」。



今年卻不同，籤文上上大吉，我方大可轉守為攻，中國貴為世界第二強國、全球第二大經濟體，不可能沒福承受第一籤的盛運吧。況且求得下下籤時應個正着，偏到上上籤卻不靈，我就不信大仙會如此不公，是嗎？