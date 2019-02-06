美國總統特朗普日前發表聲明，啟動退出有三十二年歷史、對冷戰後超級大國軍備控制貢獻良多的《中程導彈條約》。該條約簽訂於一九八七年十二月八日，由時任美國總統列根與蘇聯領袖戈爾巴喬夫在華盛頓白宮簽訂，規定雙方不得生產、測試及部署射程介乎五百至五千五百公里的陸基巡航及彈道導彈。



華府今次退出，意味着將重啟冷戰時代大國之間的軍備競賽，最不願意看到這情況的，自然是歐洲諸國。美國指摘俄羅斯違反《中程導彈條約》，秘密研造9M729陸基巡航導彈，射程範圍正是有關條約禁止的五百至五千五百公里之間；據估計，若由莫斯科發射，能攻擊歐洲所有大城市。



家陣美國啟動退出條約，俄羅斯也以牙還牙，宣布不再履行該條約，總統普京亦指示暫停跟美國進行裁軍談判，並開發新型的中程導彈及高超音速導彈回應美軍。普京早前已經發狠話，稱美國若在歐洲部署導彈，俄國將奉陪到底，甚至直言任何部署了美國導彈的歐洲國家，均是其攻擊對象。



踏入豬年，看來世局仍然難料。事實上，自二○○八年全球金融危機以來，國際形勢急速惡化，好戰心態捲土重來，美國軍費年年增加，即使日本也有增無減。有論者便指出，我們不能低估人類的愚蠢，無論是在個人層面還是集體層面，人類常常做出自我毀滅的舉動。



是的，人類有時候就是過於主觀，像特朗普一直以為他可以「令美國再次偉大」，他個人的「功勳偉績已蓋過之前的所有總統」，這種狂傲的性格，令他以為美國甚麼都第一，狗屎垃圾都重要。這種「我至叻」的心態無疑非常危險，皆因治療人類的愚蠢，最有效的辦法是讓狂妄的人變得謙遜，然而，想叫特朗普變得謙遜，比拉牛上樹更難，所以，未來幾年，世界動盪將難以避免！