二○一六年農曆新年期間爆發旺角暴亂，社會各界均譴責暴徒的行為及其港獨主張，最後多名暴徒被繩之以法。三年過去，日前多個「港獨」組織揚言要舉行旺角暴亂三周年集會，聲言要「毋忘義士」、「為抗爭者平反」。港獨分子歪曲事實，將暴力事件美化成「魚蛋革命」，將縱火打人暴徒稱呼為「義士」，顛倒是非，莫此為甚。



一六年農曆大年初一晚上，暴徒在旺角發動有組織、有預謀的暴亂，他們自製武器及盾牌，蒙面、拆路牌、縱火，最高峰時約七百名暴徒結集，撬起逾二千塊地磚襲警，過百名警員受傷。



暴亂當晚，警員需以血肉之軀抵擋暴徒的磚頭攻擊，即使警員不幸倒地，仍遭暴徒用磚頭、木架等瘋狂攻擊，暴徒簡直到了泯滅人性的地步。港獨分子稱暴徒為「義士」，完全是在侮辱「義士」二字。義士扶危濟困，救人於水火，暴徒喪盡天良，殘人於困厄，二者豈可混淆。



在旺角暴亂中，極端分離主義分子透過血腥、襲警、縱火、破壞等極端手法，以暴力強推港獨，重創香港社會，全港市民都感到震驚。其實，港獨分子故意「神化」旺角暴亂，無非是想再次召集生力軍，繼而策劃新的非法暴力事件，市民不應該聽信他們的胡言亂語。旺角暴亂的確需要銘記，但目的是吸取教訓，讓全社會反省事件，理解法治的重要以及港獨的禍害，而不是「歌頌」或「紀念」暴徒。



一四年的違法佔中打開了暴力的潘朵拉盒子，自此，宣揚暴力的團體接二連三地出現，暴力事件亦源源不斷：「光復」行動、「鳩嗚」登場、暴力衝擊立法會、暴力衝擊校委會、旺角暴亂……暴民政治曾令香港淪為暴戾之都、動亂之都，但「佔中」主要搞手至今未承擔任何法律後果。特區政府須早日將「佔中」搞手繩之以法，才能有效消除暴民政治的禍害。