春節是中國傳統最重要的節日，不論在外讀書、工作或經商的人士，都會趁着新春的機會，盡量多回家陪伴家人。於是乎，內地分布在各省市的「遊子」，一下子在數周內循不同渠道回鄉，形成一年一度的春運現象，被喻為地球上最大型的「遷徙」行為。不過，當中所承載的精神和價值，是傳統與現代社會的結合，值得我們深思一番。



經常會有人說，香港是一塊福地，過去在彈丸之地已能滿足我們的需求，從出生到小學、中學乃至大學，再到投身社會工作和退休養老，均可在香港度過。此與過去香港作為一個「移民城市」的概念有所出入，但反映着香港發展相當成熟，成熟得使大家失去動力再向外尋找機會。



內地的青年與香港不同，基於地域差異，幾近人生每個階段均需「遷徙」一次。試想想，小學可能是在縣城，中學可能在省城，然後好的大學會在一線城市，工作會往「北上廣」嘗試機會。的確，他們甚少有「畫地為牢」的概念，哪裏有機會，哪裏就是他們的「家」。



事實上，此種「跨城市」甚或「穿州過省」的經歷，亦不是內地獨有。想想在美國，中部家庭出生的孩子，長大後通常會往東西兩岸的發達地區營生。甚至是與我們較近的台灣地區，北部和南部的流動性也是相當之大，現時他們甚至會到大陸工作，籌謀着自己的未來。



有些香港年輕人從小到大只在本地居住，從來沒有想過到外地謀生，只會盯着一個彈丸之地，因而白白流失機會，甚至埋沒了自己的潛質。有時候，問問我們身邊那些在香港求學或工作的「港漂」，他們會想家嗎？想，當然想，答案是肯定的，但是為着未來和前景，在外打拚還是值得的。對於他們來說，跟着機會走是常態，流動遷居也是一種習慣，每當到達一個新的地方，也會有新的朋友和事物，用不着背負過多的牽掛。



今天，香港背靠祖國，亦在大灣區前沿之地。當政府鼓勵年輕人北上發展時，某些人士或團體卻大唱反調，拒絕與內地進一步融合。不過，環觀各個地區，人口流動才是大勢，不流動反而是影響到個人或社會的將來。想像一下，如果數十年前沒有外來人口前來香港，帶來技術、資金和人手，為各行各業的發展而努力，那香港不會有今天的成就和境地。換句話來說，真正的香港精神應該是「向外闖」，不屈於一地而受到限制，眼光長遠而抓緊機遇。否則，香港如此細小，「塘水滾塘魚」，是不能將餅做大的。



雖然孔子有云「父母在，不遠遊」，但在廿一世紀的今天，是應有新一層的理解。古時交通不便，書信也未必能送達，遠行就意味着一定程度的「音信全無」。今天，我們國家有着成熟的高鐵和航空網絡，通訊也是在彈指之間。在外地的遊子想回家，也是一件不困難的事。如此看來，北上求學工作已不再是遙遠之事，只怕本地年輕人有着先入為主的心態，看不清外面的情形，使他們失去珍貴的機會。