世界視線：州長涉種族歧視　美平權路仍漫漫

隸屬民主黨的維珍尼亞州州長諾瑟姆近日被揭發上世紀八十年代就讀醫學院時，拍下涉嫌種族歧視的照片。儘管黨內要求下台的聲音高漲，但諾氏迄今不為所動。這宗醜聞拖得愈久，對民主黨的傷害愈大，亦間接拉抬特朗普及共和黨的聲勢。



諾瑟姆對醜聞的反應，本身就是一場災難。他起初公開向民眾致歉，翌日堅稱並非相中人，但承認最少曾把黑色鞋油塗在臉上，參加模仿米高積遜跳月球舞步的比賽，結果愈描愈黑。事實上，民主黨一向以政治理念進步自詡，並將西班牙裔及黑人等少數族裔定位為目標票倉，盡快跟諾瑟姆這種政治負資產切割，可謂順理成章。



黨內出了個涉種族歧視州長，已讓民主黨尷尬萬分，而諾氏一旦辭職，有望接替其空缺的副州長費爾法克斯，卻爆出性侵醜聞，更令民主黨一眾明日之星抬不起頭。這還未算完，有傳諾瑟姆為了「封殺」費爾法克斯，不惜向外發放性侵醜聞風聲，果真如此，則民主黨內鬥之齷齪，實在令人匪夷所思。



對於諾氏的醜聞，特朗普如獲至寶，不失時機地在社交網站發文譴責諾氏的行為「不可饒恕」，又說如果其醜行在去年底中期選舉時被揭露，其共和黨對手早就以二十個百分點的差距勝出。問題是特朗普「其身不正」，他指摘別人涉種族歧視，跟烏鴉譏笑豬黑沒太大差別。他早前的主要「政見」之一，就是攻擊奧巴馬不是在美國出生，並多次以奧巴馬姓名中的「侯賽因」說事。及至上任後推行「禁回令」，稱呼非洲國家為「糞坑」，以至在一七年維珍尼亞州發生種族暴亂時，拒絕譴責白人至上主義者，顯示特朗普也有種族歧視傾向。



有評論者為美國制度緩頰，辯稱特朗普上台後，逼更多進步人士站出來發聲，二○二○年民主黨總統初選戰場空前多元化，當中有女性、黑人、印度裔人士以至出櫃同志，即是明證。然而，特氏擁有一半美國選民授權上台，卻是鐵一般的事實，美國雖有黑人總統，但距離馬丁路德金的種族平等夢，仍有大段距離。