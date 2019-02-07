功夫茶：雞毛掃拍打庸官　甫開年都係民怨

古人喺大年初一有守齋不殺生嘅傳統，直到大年初二先至大杯酒大塊肉，所以年初二又叫「開年」。時至今日，開年又有另一重意義，睇吓多個政黨同團體尋日喺政府總部外請願，同呢個廢柴政府開年，就知咩事喇。



各位看官，尋日車公賜予香港一條名為中籤實為下籤嘅籤文，已預示新一年唔慌平靜，果不其然，赤口都仲未到啫，政黨紛紛幫廢柴政府開年，夾都冇咁準。佢哋嘅訴求形形色色，既要求港府取消強積金對沖，又要求改善公營醫療系統；既要求解決房屋問題，又要求減輕打工仔稅務負擔，講到尾就係鬧爆港府守財奴上身，唔識關顧基層。當中更有政黨攞住雞毛掃拍打林鄭頭像，寓意唔打唔得，你話抵唔抵死吖。



咁又係呀，財政預算案即將發表，財爺陳茂波日日吹風，話盈餘大減，要做好「保就業、穩經濟」喎，擺明為閂水喉鋪路啫。類似一幕大家見慣晒咯，以前鬍鬚曾做大掌櫃，唔係話有結構性財赤，就係話公帑要量入為出，大玩狼來了把戲，結果盈餘年年創新高，財政預算變失算，被譏為「史上最廢」就係咁解。家陣到咗波叔上場，以為會有改觀喇，殊不知佢老哥廢到「青出於藍」，美其名曰政府理財新哲學要具針對性，實際上算死草劣根性不改，舊年預算案企硬唔派錢，搞到天怒人怨，結果係點，大家清楚不過。



所以話啫，港產廢官永遠唔識咩叫「經一事、長一智」。唔係講笑，波叔呢排頻頻曝光，繼同藝人喺網上開Live，被網民狂派「嬲」後仲未知衰，日前又膽粗粗走去維園行年宵，結果被政客貼身狙擊，冇鞋挽屐走。記得棟篤笑明星講過，如果特首夠膽一個人行入屋邨，冇穿冇爛行番出嚟，支持佢終身連任，好明顯波叔冇乜記性喇。



係嘅，香港係外向型細小經濟體，外圍有乜風吹草動都冇辦法獨善其身，家陣中美貿易戰難分難解，未雨綢繆、審慎理財，市民唔係唔贊成，之但係經濟逆轉，市民搵食艱難，港府係咪更需推出利民紓困措施呀？一味揞住荷包不作為，只會自取其辱。好似「關愛共享」愈補愈漏，全城鬧爆；又好似收緊長者綜援門檻一跪再跪，呢啲咪係「自作孽、不可活」嘅經典例子囉。再講吖，盈餘減少唔代表冇盈餘，港府有過萬億財政儲備，富可敵國，咁都唔肯還富於民，講唔通啩。



一句到尾，財聚則民散，財散則民聚。官富民窮從來都係民怨之源，港府若然冥頑不靈，繼續守財奴上身，因住市民日日同你開年吖！