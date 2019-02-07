正論：施政無能徒畫餅　下民易虐天難欺

回歸以來香港諸事不順，寶地淪為亂地，幸有車公憂港憂民，年年為港人指點迷津。無論是○三年的「諸事不吉」，一二年的「何為邪鬼何為神，神鬼如何兩不分」，還是去年的「攝衣欲過灘頭海，轉計回來怕濕身」，事後驗證，無不精準。狗去豬來，車公賜予香港人籤頭為「話梅止渴」的第八十六籤，與現實完全脗合，再次令人驚嘆。



籤文「石田為業喜非常，畫餅將來未見香。怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸」，文字淺顯易懂，就是寓意港府施政眼高手低，不切實際，與畫餅充飢無異，尤其是第一句「石田為業喜非常」，更是將港府高官的醜態刻畫得淋漓盡致，明明是在石頭上耕田，高官卻興高采烈，以為豐收在望，不是自欺欺人是甚麼。很明顯，這支籤文預示來年的香港大不吉利，證諸本報日前在黃大仙祠為特首林鄭月娥求得的「太白撈月」籤，可謂神靈所見略同。



就以目前搞得怨聲載道的派錢四千元方案為例，拖了近一年，一分錢未見倒也罷了，連派申請表都派到天怒人怨，與其說是派錢，不如說是侮辱。再說港鐵沙中線，本定於去年底通車，不料被揭發連串豆腐渣醜聞，通車無期。公立醫院人手不足的問題亦如此，本來，引入海外人才是解決問題的捷徑，但港府不敢觸碰既得利益者的蛋糕，以「沒有共識」為由將此議束之高閣，意味着看病難成為死結，醫療事故將沒完沒了，基層市民是最大的輸家。



說到畫餅充飢，不能不提積重難返的房屋問題。私樓價格高不可攀，公屋供不應求，說好的「三年上樓」成為不可能完成的任務。最令人莫名其妙的是，港府放着眼前的許多土地資源不去開發，偏偏捨近求遠，捨易取難，搞出一個「明日大嶼」願景，說是十四年後可以提供第一批房屋，實際上沒有二十年、三十年都不可能成事，同要求市民望梅止渴沒有分別。怕就怕，庫房耗盡了，填海計劃卻淪為爛攤子，那時候真是「拋錢落鹹水海」了。



港府何止處理經濟民生問題無能，在維護法治方面更是一團糟。佔中落幕踏入第五個年頭，包括壹傳媒黎智英在內的大部分搞手繼續逍遙法外，而黎智英涉刑事恐嚇東方報業記者一案也是石沉大海。港府「包庇黎智英，放生梁振英」，律政司司長鄭若驊不僅知法犯法，而且自我特赦，法律面前人人不平等，伸張正義淪為遙不可及的奢望。



還有，南亞假難民問題困擾香港多年，但儘管要求重設禁閉營的民意呼聲強烈，港府卻一味將頭埋在沙堆，更以假難民也有人權為藉口無所作為。不難斷言，南亞幫這個治安大毒瘤將愈演愈烈，香港特區終有一日淪為「罪惡特區」。



車公靈籤的最大意義，就是再次警醒港人，這個政府靠不住，市民除了祈求神靈保佑，只能自求多福。然而，下民易虐，上天難欺，港府視民意如浮雲，難道就不怕遷怒神靈嗎？