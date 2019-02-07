神州觀察：結構矛盾難調和　中美對抗無了期

中美貿易戰持續逾半年，至今仍無停戰迹象，剛結束的新一輪談判據說「取得進展」，實際上是未有實質成果，令人擔憂不同的制度結構或導致兩國長期對抗，不僅冷戰重臨，甚至有發生熱戰危機。豬年的國內國際環境勢更惡化，當局還須作長遠應對。



九十日休戰期所剩無多，全球都在關注中美能否達成最終協議，結束這場對誰都沒有好處的貿易戰。正如聯合國貿易和發展會議的最新報告所指，鑑於兩國龐大的經濟規模，此戰會給全球經濟增長帶來沉重壓力，包括引發貨幣戰爭及貨幣貶值、推高失業率乃至迫使更多國家加入貿易競爭，從而產生扭曲性後果，令貿易保護主義全球氾濫。



綜觀中美歷次貿易戰，無不是由美國率先挑起。美國為了維護其全球霸主地位，不惜使用一切手段，包括頻繁製造中國威脅論，指摘中國不遵守世貿規則，竊取西方科技情報。美國還對西方國家軟硬兼施，鼓動他們聯手制華，全面壓制中國崛起。



美國屢屢以冷戰思維考慮問題，並長臂管轄，以國內法對付中國，說罰錢就罰錢，說抓人就抓人，藉口一大堆，至於站不站得住腳，又是另一回事。譬如華為在新一代網絡通訊方面技術領先，大有壓倒美國之勢，美國就視之為「安全威脅」，全力打壓。美國更連同部分西方國家，不時羅織罪名，無非是想逼中國就範，不僅可隨時敲上一筆，更有意將中國徹底打沉，尤其可對「中國製造2025」實施定點狙擊，用意再明白不過。



可以見到，中美兩國因制度結構、意識形態等方面的不可調和性，導致中美對抗成為必然，貿易戰亦只是其中的表現方式之一。中方雖屢屢釋出善意，努力謀求共存之道，奈何落花有意，流水無情，美方不但毫無合作誠意，更欲對中國趕盡殺絕。貿易戰打打談談已近一年，期間中方一再作出讓步，奈何總無法填滿美方不斷索求的胃口，最終能否簽訂協議，簽完之後會否再反口，都是未知之數。



說到底，中美之爭就是崛起大國與守成大國之爭，亦是國運之爭，存亡之戰，所以中方強調「不能改的堅決不改」，然而除了核心利益，能讓的便讓，像增加美國大豆等農產品進口數量，其實也算不了甚麼，中國市場本來就有這方面需求，權當是做個順水人情，始終以中國目前的綜合國力，仍無法與美國全面對抗，忍辱負重、積蓄力量，乃是迫不得已。



中美對抗勢將長期存在，況且今後的碰撞還會愈趨激烈，為此必須舉全國之力應對。而要做到這一點，當局更需落力解決各種民生問題，使民心歸附，否則隨時會出現「不舉」問題。